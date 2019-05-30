Ariana Grande: Mahvolmuştan öte durumdayım

Geçtiğimiz aylarda nişanlısı Pete Davidson'dan ayrılan Ariana Grande şu sıralar hastalıkla mücadele ediyor. "Mahvolmuştan öte durumdayım" diyerek sosyal medyadan açıklama yapan ünlü yıldız, konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
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Ariana Grande, Sweetener turnesi kapsamında Florida'da vereceği iki konserini hastalandığı için iptal etti.
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25 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı: "Bugün inanılmaz hasta hissederek uyandım."
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"Doktora koştum ve bana sahnelerimi ertelememi söyledi. Mahvolmuştan öte durumdayım."
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"Lütfen beni affedin. Söz veriyorum telafi edeceğim. Sizi seviyorum ve en kısa zamanda geri döneceğim"
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Londra’daki Madame Tussauds Müzesi’nde yer verilen Ariana Grande’nin balmumu heykeli, ünlü şarkıcının hayranlarını öfkelendirmiş, Grande de hayranlarıyla aynı fikirde olduğunu belirterek heykelin kendisine benzemediğini söylemişti.