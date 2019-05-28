Ariana Grande’den balmumu heykel yorumu: Bana benzemiyor
ntv.com.tr
Londra’daki Madame Tussauds Müzesi’nde yer verilen Ariana Grande’nin balmumu heykeli, ünlü şarkıcının hayranlarını öfkelendirdi. Grande de hayranlarıyla aynı fikirde olduğunu belirterek heykelin kendisine benzemediğini söyledi.
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Ünlü pop şarkıcısı Ariana Grande’nin balmumu heykeli, Londra’daki ünlü Madame Tussauds Müzesi’ne eklendi.
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25 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcının balmumu heykeli, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
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Madame Tussauds Müzesi’nin resmi Twitter hesabından Grande’nin heykelinin gösterilmesinden hemen sonra sosyal medyada tartışma başladı.
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Grande’nin öfkeli hayranları Madame Tussauds yetkililerine tepki göstererek, balmumu heykelin ünlü popçuyla hiç alakası olmadığı şeklinde yorumlar yaptı.
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Son olarak Ariana Grande de heykelin kendisine benzemediği yorumlarına katıldığını belirtti.
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250 yıl önce ilk kez Londra’da açılan ve daha sonra İstanbul dahil dünyanın pek çok şehrinde açılan dünyanın en ünlü Balmumu Heykel Müzesi markası Madame Tussauds, pek çok ünlü ismin balmumu heykelini barındırıyor.