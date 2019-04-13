Ariel Winter'i görenler tanıyamıyor: Bir deri bir kemik kaldı

1 Rol aldığı Modern Family dizisiyle genç yaşta şöhrete ulaşan Ariel Winter ve bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken genç oyuncu son haftalarda ise bir deri bir kemik haliyle şaşırtıyor.





2 21 yaşındaki Winter bu durumun nedenini kullandığı ilaçları değiştirmek olduğunu söyledi.





3 Daha önceleri fazla kiloları nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Ariel Winter, kilo verdikten sonra da bu kez zayıflığı nedeniyle takipçilerinden hoş olmayan yorumlar almaya başladı.





4 Sonunda bazı takipçilerinin kendisine yönelttiği "estetik cerrahiyle zayıfladığı" iddialarına da yanıt verdi.





5 Winter "Uzun yıllar boyunca kullandığım anti depresanlar, kilo almama neden oldu. Bu beni hep hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü fit olmak istiyordum. Sonunda bunu kabul ettik. Bu ilaçları kullanmayı sürdürmem gerekiyordu. Çünkü süreç uzun ve zor" diye yazdı.





6 Genç oyuncu daha sonra ilaçlarını değiştirme yoluna gittiklerini söyledi. Kullandığı ilaçların değişiminden sonra da fazla kilolarından kurtulduğunu ifade etti. Winter "Bu beklenmedik bir durumdu" diye konuştu.





7 Genç oyuncu "Kendimi psikolojik olarak daha iyi hissederken bir yandan da yaptığım egzersizlerin işe yaradığını görmek güzeldi" dedi.





8 Ancak bu kez de fazla kilo verdiğini belirten Winter "Daha sağlıklı ve kaslı olmak için birkaç kilo almak istiyorum. Ayrıca kalçamı da geri istiyorum" diye görüşlerini belirtti.





9 Ariel Winter, altı yıldır düzenli olarak terapiste gittiğini ve ilaç kullandığını da açıkladı.

10 Ariel Winter, annesi Crystal Workman ile yaşadıkları yüzünden zor bir süreç geçirdi. 2012 yılında taciz edildiği gerekçesiyle annesinin evinden ayrılan Winter, kendisinden büyük ablasının evine yerleşti o dönemde.

11 Winter, verdiği bir röportajda "Ben henüz 12 yaşındayken annem bana mini etekler, derin kesimli kıyafetler giydirirdi. Bir çocuk gibi değil, genç bir kadın gibi görünürdüm" demişti.

12 Winter, sağlık sorunları yaşadığı ve psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle iri göğüslerini de küçülttürdüğünü açıklamıştı.