ASAP Rocky davasında karar
İHA, AP, AFP, Reuters
İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky ve 2 koruması para cezasına çarptırıldı.
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1İsveç yargısı Başkent Stockholm’de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky davasında nihai kararını verdi.
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2Mahkeme ASAP Rocky ve iki korumasının 19 yaşındaki davacıya 12 bin 500 İsveç kronu (7 bin 275 TL) ödemelerine karar verdi.
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3Mahkeme bunun yanı sıra Rocky ve davaya karışan 2 korumasının aynı suçu 2 yıl içerisinde bir kez daha işlemesi halinde hapis cezası almalarına da karar verdi.
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4Bölge mahkemesinin kavga esnasında cam şişe kullanılıp kullanılmadığını tespit edememesinin ise kararda önemli rol oynadığı öğrenildi.
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5Karardan sonra İsveç Devlet Televizyonuna (SVT) açıklamada bulunan davanın savcısı ise "Mahkemede cam şişe kullanıldığı tespit edilseydi çok önemli rol oynardı" ifadelerini kullandı.
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6ASAP Rocky, başkentte düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahneye çıktıktan sonra karıştığı, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.
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7Daha sonra tutuklu yargılanan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamları yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.
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