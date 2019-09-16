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Ashley Graham’dan hamilelik yogası pozu

ntv.com.tr

İlk büyük beden model Ashley Graham, hamilelik yogası yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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    İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, geçen ay eşi Justin Ervin’le dokuzuncu evlilik yıldönümünde hamile olduğunu duyurmuştu.

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    31 yaşındaki ABD’li model, hamileliğini spor yaparak geçiriyor. Spor türü olarak yogayı seçen Graham, Instagram hesabından da yoga pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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    Son olarak bir ayağını eliyle tuttuğu bu pozu paylaşan ünlü model, eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı da takipçileri için yayınladı.

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    Bir yıllık birlikteliğin ardından 2010 yılında Justin Ervin’le evlenen Graham, hamile olduğunu 14 Ağustos’ta ultrason fotoğrafıyla açıklamıştı.

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    Hamilelik paylaşımında Graham, “Bugün büyüyen ailemiz nedeniyle çok mutlu, minnettar ve heyecanlı hissediyoruz” demişti.

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    Graham, 2016 yılında Illustrated Swimsuit dergisine kapak pozu vererek, bu sergiye çıkan ilk büyük beden model olmuştu.

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