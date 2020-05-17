Asistanında virüs çıkan Ivanka Trump'tan maske önlemi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın asistanında corona virüs tespit edilmesinin ardından babasının aksine Ivanka Trump maske takmaya başladı. gezdiği görüntülendi.

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DHA 17.05.2020 - 10:49

Salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de vaka sayısı artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump 28 Nisan’dan sonra ilk kez ABD’nin Maryland eyaletindeki bir üretim merkezini ziyareti sırasında görüntülendi.







Ivanka Trump'ın asistanında geçtiğimiz hafta tespit edilen corona virüs vakasından sonra önlem alarak siyah maske takması dikkat çekti.







Siyah maskesinin üzerine ABD bayrağı rozeti takan Ivanka Trump, üretim merkezini ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.





Mayıs ayı başında Ivanka Trump’ın kişisel asistanında virüs tespit edilmiş, ardından Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’a da testler uygulandığı ve sonuçların negatif olduğu belirtilmişti.







Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, salgına rağmen seyahatlerine devam ediyor. Pensilvanya'daki bir tıbbi malzeme fabrikasını dolaşan Amerikan Başkanı'nı görmek isteyen yüzlerce kişi, sosyal mesafe kuralına uymadı. Açıklamalrında maske takmayacağın dile getiren Donald Trump bir kez daha maskesiz dolaştı.