Aslı Enver: Satın alma, sahiplen

Babil'in Ayşe'si Aslı Enver, ziyaret ettiği Yedikule'deki hayvan barınağında Bambi adını verdiği köpeği sahiplendi. Sosyal medya hesabından sevimli dostuyla fotoğraflarını paylaşan 36 yaşındaki oyuncu "Satın alma, sahiplen" mesajı verdi.
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13.07.2020 - 07:12
Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren oyuncu Aslı Enver, önceki gün Yedikule'deki hayvan barınağını ziyaret etti.
Evinde kedi besleyen 36 yaşındaki oyuncu, çok sevdiği ve Bambi adını verdiği köpeği sahiplendi.
Bambi'yi veterinere götürüp, aşılarını da yaptıran Aslı Enver, ardından onu evine alıp, banyo yaptırdı.
Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Enver, Bambi ile karesine şu notu düştü:
"Satın alma, sahiplen. Ay, ben ne yaptım! Kendime sürpriz... Ailenin en küçüğü, evine hoş geldin. Sevgi bizi kurtaracak."
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