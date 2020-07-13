Aslı Enver: Satın alma, sahiplen

Evinde kedi besleyen 36 yaşındaki oyuncu, çok sevdiği ve Bambi adını verdiği köpeği sahiplendi.

Bambi'yi veterinere götürüp, aşılarını da yaptıran Aslı Enver, ardından onu evine alıp, banyo yaptırdı.

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Enver, Bambi ile karesine şu notu düştü:

"Satın alma, sahiplen. Ay, ben ne yaptım! Kendime sürpriz... Ailenin en küçüğü, evine hoş geldin. Sevgi bizi kurtaracak."