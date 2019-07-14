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Aslı Enver'den dolandırıcılara dava

Kendi ismini kullanarak ketojenik diyet ürünleri reklamı yapan dolandırıcılara Aslı Enver isyan etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Enver, "Hukuki süreç başatılmıştır" dedi.

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    Hollywood yıldızlarının izinden giderek ketonojik diyet yapan Aslı Enver, kısa sürede kilo verdi.


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    Sosyal medyada adını kullanarak 'ketojenik diyet ürünleri' reklamı yapıldığını gören Enver, bu durum sonrası harekete geçti.


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    Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ürünle hiçbir ilgim yoktur. Hukuki süreç başatılmıştır" ifadelerini kullandı.


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    Geçtiğimiz günlerde ise ketojenik beslenme ile fazla kilolarından kurtulan komedyen Şahan Gökbakar da adını kullanarak diyet ürünleri ve programlarının reklamlarını yapanlara karşı harekete geçmişti.


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    Gökbakar "Lütfen isimim ve fotoğrafım kullanılan hicbir diet ürününe itibar etmeyin... Sahtekarlar hukuk önünde cezasını alacaktır..." açıklaması yapmıştı.
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