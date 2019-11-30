Aslı Enver'den iddialara yalanlama

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Enver, "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle birşey olmadı ve olmayacak. Yazık... Çok ayıp... Ne münasebet!" ifadelerini kullandı.