Aslıhan Doğan Turan'a sürpriz parti

Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan için ailesinin ve en yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir parti düzenledi.
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Arda Turan'ın, eşi Aslıhan Doğan Turan için düzenlediği Esnaf Maslak’ta gerçekleşen partiye Dilahan Doğan, Oğulcan Engin, Sedat- Tuğba Debreli, Sedef- Alpsel- Tansel Mercan, Ümit Karan, Mustafa Ceceli, Selin İmer ve Okan Can Yantır gibi spor, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.
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Posta'nın haberine göre; doğumdan sonra hızla formuna kavuştuğu görülen Aslıhan Turan’a gelen hediyeler büyük merak uyandırdı.
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5 kişinin arabaya taşıyabildiği hediyelerden en çok Arda Turan’ın hediyesi merak edildi.
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Aslıhan Turan için iki katlı, çiçekli bir pasta yaptıran başarılı futbolcu, eşi mumları söndürdükten onu sonra alnından öperek kutladı.