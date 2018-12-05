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Aslıhan Doğan Turan'a sürpriz parti

Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan için ailesinin ve en yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir parti düzenledi.

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    Arda Turan'ın, eşi Aslıhan Doğan Turan için düzenlediği Esnaf Maslak’ta gerçekleşen partiye Dilahan Doğan, Oğulcan Engin, Sedat- Tuğba Debreli, Sedef- Alpsel- Tansel Mercan, Ümit Karan, Mustafa Ceceli, Selin İmer ve Okan Can Yantır gibi spor, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.

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    Posta'nın haberine göre; doğumdan sonra hızla formuna kavuştuğu görülen Aslıhan Turan’a gelen hediyeler büyük merak uyandırdı.
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    5 kişinin arabaya taşıyabildiği hediyelerden en çok Arda Turan’ın hediyesi merak edildi.

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    Aslıhan Turan için iki katlı, çiçekli bir pasta yaptıran başarılı futbolcu, eşi mumları söndürdükten onu sonra alnından öperek kutladı.
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    Oğulcan Engin
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    Sedat- Tuğba Debreli
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    Mustafa Ceceli- Selin İmer
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    Dilahan Doğan
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    Tansel Mercan, Sedef Mercan, Alpsel Mercan
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