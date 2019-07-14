Ata Demirer: Arayan olursa gün batana kadar burada olacağım (Instagram'da ünlüler 14 Temmuz 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1Ata Demirer
"Soğutma çalışmaları başladı. Arayan olursa gün batana kadar sazların içinde olucam"
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2Ceza
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3Ceyda Düvenci
"Güzel niyetlerle başladım güne... huzura, aşka, berekete, yuvama, sağlığımıza şükürle..."
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4Lionel Messi
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5Ezgi Mola
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6Mesut Özil
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7Maria Pedraza
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8Gizem Karaca
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Hamdi Alkan
"Marmaris Yalancıboğaz yolu..Yol kenarına atılan plastik,cam,naylon,metal,izmarit vs gibi atıkları Selen Görgüzel Alkan ile toplamaya çalıştık.Bir saatlik yürüyüş 4 koca torba atık.Biraz duyarlı olalım diyoruz."
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10Mustafa Üstündağ
"Yeğenim ozan ali bir yaşında ; yüce Allah damatlığınıda göstersin inşallah"
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11Çiğdem Batur
"İyi ki doğdum been"
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12Birol Güven
"Seksenler dijital esaret"
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13Bensu Soral
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14Merve Toy