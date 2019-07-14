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Ata Demirer: Arayan olursa gün batana kadar burada olacağım (Instagram'da ünlüler 14 Temmuz 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Ata Demirer

    "Soğutma çalışmaları başladı. Arayan olursa gün batana kadar sazların içinde olucam"


  • 2

    Ceza


  • 3

    Ceyda Düvenci

    "Güzel niyetlerle başladım güne... huzura, aşka, berekete, yuvama, sağlığımıza şükürle..."


  • 4

    Lionel Messi


  • 5

    Ezgi Mola


  • 6

    Mesut Özil


  • 7

    Maria Pedraza


  • 8

    Gizem Karaca
  • 9

    Hamdi Alkan 

    "Marmaris Yalancıboğaz yolu..Yol kenarına atılan plastik,cam,naylon,metal,izmarit vs gibi atıkları Selen Görgüzel Alkan ile toplamaya çalıştık.Bir saatlik yürüyüş 4 koca torba atık.Biraz duyarlı olalım diyoruz."

  • 10

    Mustafa Üstündağ

    "Yeğenim ozan ali bir yaşında ; yüce Allah damatlığınıda göstersin inşallah"


  • 11

    Çiğdem Batur

    "İyi ki doğdum been"


  • 12

    Birol Güven

    "Seksenler dijital esaret"


  • 13

    Bensu Soral


  • 14

    Merve Toy


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