Ata Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı

1 BKM Organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri’nde sahneden bir korsan geçti!

2 Hem stand-up yapan hem şarkı söyleyen Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerin karşısına çıktı.





3 Ata Demirer, kendisine “Sürekli denizdesin” denmesine kendi üslubuyla yanıt verdi!





4 Karayip Korsanları filminin konseptinde kayıkla ve Jack Sparrow kostümüyle sahneye çıkan komedyen, açılışı Ellerimde Çiçekler şarkısıyla yaptı.

5 Filmlerinde çalıştığı sanat, kostüm ve makyaj ekibinin Açıkhava sahnesine uygun olarak hazırlanan teknesi ve buna uygun görüntüsüyle seyirciyi selamlayan Ata Demirer, halini “Hayaller John Deep gerçekler Tarık Mengüç" diyerek tanımladı.

6 Sanaçı kış sezonunda da kapalı gişe sergilediği gösterisinde hem seyirciyi kahkahaya boğan hikayelerini anlattı hem de Türk sanat müziğinden türkülere, hatta aryalara uzanan zengin bir repertuar da seslendirdi.

7 Demirer’e yine sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.





8 Tüm yazı Felaket şarkısıyla geçirdiğini söyleyen ve Zeynep Bastık’ı sahneye davet eden Ata Demirer, Bastık’la düet yaptı.



