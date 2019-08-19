Ata Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı
Ata Demirer, komedi ve müziği harmanladığı Ata Demirer Gazinosu gösterisiyle sahne aldı. Karayip Korsanları filminin konseptinde kayıkla ve Jack Sparrow kostümüyle sahneye çıkan komedyen, açılışı Ellerimde Çiçekler şarkısıyla yaptı.
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BKM Organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri’nde sahneden bir korsan geçti!
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Hem stand-up yapan hem şarkı söyleyen Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerin karşısına çıktı.
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Ata Demirer, kendisine “Sürekli denizdesin” denmesine kendi üslubuyla yanıt verdi!
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Karayip Korsanları filminin konseptinde kayıkla ve Jack Sparrow kostümüyle sahneye çıkan komedyen, açılışı Ellerimde Çiçekler şarkısıyla yaptı.
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Filmlerinde çalıştığı sanat, kostüm ve makyaj ekibinin Açıkhava sahnesine uygun olarak hazırlanan teknesi ve buna uygun görüntüsüyle seyirciyi selamlayan Ata Demirer, halini “Hayaller John Deep gerçekler Tarık Mengüç" diyerek tanımladı.
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Sanaçı kış sezonunda da kapalı gişe sergilediği gösterisinde hem seyirciyi kahkahaya boğan hikayelerini anlattı hem de Türk sanat müziğinden türkülere, hatta aryalara uzanan zengin bir repertuar da seslendirdi.
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Demirer’e yine sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.
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Tüm yazı Felaket şarkısıyla geçirdiğini söyleyen ve Zeynep Bastık’ı sahneye davet eden Ata Demirer, Bastık’la düet yaptı.
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Yaşamak Yalan Belki, Hayriye, Seni Yakacaklar, Bir Demet Yasemen, Büklüm Büklüm, Benim Yerime de Sev, Bahçe Duvarı ve Fasulye, Agora Meyhanesi, Carusso, Un Amor, Ormancı gibi şarkılar ve aralarında anlattığı hikayelerle Ata Demirer binlerce seyirciyi hem güldürdü hem oynattı.