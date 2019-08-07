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Atakan Arslan: Aile olmak biz olmak demekmiş... (Instagram'da ünlüler 7 Ağustos 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Atakan Arslan

    "Ne zaman huzursuz olsam sıkıntım olsa gozlerine baksam herseyi unuturum.Ne zaman yanimda olsan dunyayi karsima alabilirim.Aile ne demek diye sorardim bazen.Meger aile BİZ olmak demekmiş..."
  • 2

    Pınar Altuğ

    "Çünkü oturacak baska yer yok"


  • 3

    Victoria Beckham


  • 4

    Ali Sunal

    "Ben baba oldummm
    Rüya gibi... hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im
    Benim hayatım Nar bebek"


  • 5

    Cüneyt Arkın

    "Arslan Parçaları"

  • 6

    Damla Colbay
  • 7

    Berkay Ateş
  • 8

    Gökçe Bahadır

    "Yine düştüm yollara"


  • 9

    Bella Hadid
  • 10

    Hamdi Alkan

    "Hangi çerçeveden baktığın önemli tabi"




  • 11

    Pınar Deniz

    "Çiçeklenmek lazım"


  • 12

    Necip Memili
  • 13

    Öykü Çelik


  • 14

    Zeynep Alkan

  • 15

    Çağla Şıkel


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