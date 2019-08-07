Atakan Arslan: Aile olmak biz olmak demekmiş... (Instagram'da ünlüler 7 Ağustos 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Atakan Arslan
"Ne zaman huzursuz olsam sıkıntım olsa gozlerine baksam herseyi unuturum.Ne zaman yanimda olsan dunyayi karsima alabilirim.Aile ne demek diye sorardim bazen.Meger aile BİZ olmak demekmiş..."
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Pınar Altuğ
"Çünkü oturacak baska yer yok"
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Victoria Beckham
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Ali Sunal
"Ben baba oldummm
Rüya gibi... hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im
Benim hayatım Nar bebek"
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Cüneyt Arkın
"Arslan Parçaları"
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Damla Colbay
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Berkay Ateş
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Gökçe Bahadır
"Yine düştüm yollara"
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Bella Hadid
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Hamdi Alkan
"Hangi çerçeveden baktığın önemli tabi"
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Pınar Deniz
"Çiçeklenmek lazım"
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Necip Memili
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Öykü Çelik
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Zeynep Alkan
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Çağla Şıkel