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Avlu'nun çekimleri için dev plato

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Geri sayım başlayan ve 29 Mart Perşembe günü seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Avlu, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar dev platosu ile de çok dikkatleri üzerine çekti. Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur gibi isimlerin rol alıyor. İşte merakla beklenen dizinin çekimleri için özel olarak hazırlanan dev plato hakkında detaylar...

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