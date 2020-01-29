Avustralyalı askerler yangından kurtarılan koalalara bakıyor

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar sürüyor. Her ne kadar Yeni Güney Galler ile Victoria eyaletlerindeki yangınlar bir ay öncesine göre daha hafiflemiş olsa da henüz tamamen söndürülemedi.

Pek çok Avustralyalı yangınları durdurmak, ormanlardaki canlıları kurtarmak için ellerinden geleni yaptı.