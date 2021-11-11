Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı

Avustralyalı itfaiyecilerden her yıl merakla beklenen takvim geldi. 2022 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde itfaiyecilerin sevimli hayvanlarla verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü.

Haberler 11.11.2021 - 13:18

Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 1

Avustralyalı itfaiyeciler, her yıl çektirdikleri pozlarla bir takvim hazırlıyor. 2022 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi çıktı. 

Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 2

Bu yıl 29’uncu kez çıkarılan takvim aracılığıyla itfaiyeciler, hayvanlar yararına bağış toplanmasını sağlıyor. 

Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 3

Her yıl olduğu gibi bu yıl da itfaiyecilerin kediler, köpekler, atlar ve ülkenin vahşi yaşamını temsil eden hayvanlarla çekilen fotoğraflardan oluşan altı farklı takvim baskısı yapıldı.  

Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 4

Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi, ABD merkezli hayvan barınakları ve aile içi şiddet mağdurlarının sığınakları için çalışan Greater Good Charities adlı yardım kuruluşu yararına çıkarıldı.

Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 5

Takvimin ilk kez ABD pazarı için Avustralya dışında basılması kararlaştırıldı.

Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 6

Takvimlerin Teksas'ta basılacağı ve ABD, Kanada, Güney Amerika ve Asya'daki destekçilere dağıtılacağı belirtildi.

Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 7

İşte 2022 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nden fotoğraflar...

Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 8
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 9
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 10
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 11
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 12
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 13
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 14
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 15
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 16
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 17
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 18
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 19
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 20
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 21
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 22
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 23
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 24
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 25
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 26
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 27
Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı - 28

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