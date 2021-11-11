Avustralyalı itfaiyeciler 2022 takvimini hazırladı

Haberler 11.11.2021 - 13:18
Avustralyalı itfaiyeciler, her yıl çektirdikleri pozlarla bir takvim hazırlıyor. 2022 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi çıktı.
Bu yıl 29’uncu kez çıkarılan takvim aracılığıyla itfaiyeciler, hayvanlar yararına bağış toplanmasını sağlıyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da itfaiyecilerin kediler, köpekler, atlar ve ülkenin vahşi yaşamını temsil eden hayvanlarla çekilen fotoğraflardan oluşan altı farklı takvim baskısı yapıldı.
Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi, ABD merkezli hayvan barınakları ve aile içi şiddet mağdurlarının sığınakları için çalışan Greater Good Charities adlı yardım kuruluşu yararına çıkarıldı.
Takvimin ilk kez ABD pazarı için Avustralya dışında basılması kararlaştırıldı.
Takvimlerin Teksas'ta basılacağı ve ABD, Kanada, Güney Amerika ve Asya'daki destekçilere dağıtılacağı belirtildi.
İşte 2022 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nden fotoğraflar...