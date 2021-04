Aydın'ın tescilli lezzetleri iftar sofralarına lezzet katıyor: Karacasu pidesi, Çine köftesi ve Ortaklar çöp şiş

Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'ne özgü olan ve özellikle sıcak tüketilmesi gereken çöp şiş de paket servisler için özenle hazırlanıyor. Çöp şişin yapımına ilişkin bilgi veren 34 yıllık usta Ahmet Öztürk, "Çöp şişlerimiz her zaman olduğu gibi ramazanda da talep görüyor. Çöp şişin püf noktası et seçiminde, dananın but ve kuyruk yağını kullanıyoruz. Etleri geçirdiğimiz çubukta metal şiş yerine küçük küçük kesilen, kargıdan yapılan şişleri tercih ediyoruz. Kargının aromasından da faydalanıyoruz. Özellikle çöp şişi kargıya geçirip, 7 gün beklettiğimizde daha da güzelleşir. Bunda ustalıkta önemlidir, kor bir ateşe atarsan yakarsın düşük ateşe attın mı kurutursun, bunu ayarlamak çok önemli."