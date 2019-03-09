Ayrılık Wesley Sneijder'e pahalıya patladı (Mal paylaşımı detayları)
Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau ayrılğı Hollanda basınında ses getirdi. 'Her şeyi berbat ettim' diyerek hatının kendisinde olduğunu itiraf eden 10 numaranın boşanma protokolü belli oldu. İşte ayrılık sonrası mal paylaşımı ve detaylar...
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1Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder, yeşil sahadaki başarısını evlilik hayatında gösteremedi.
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2Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan Hollandalı yıldız, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere" açıklaması yaparak boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti.
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3Tasarımcılık ve oyunculuk yapan Cabau ise bu süre zarfında tek kelime etmedi. Ancak çiftin çok popüler olduğu Hollanda basınına göre; Wesley Snejider ile Yolanthe Cabau arasındaki boşanma protokolü tamamlandı..
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4Wesley Sneijder, oğlu Xess Xava'nın da annesi olan eşine İbiza'daki lüks villa ile Hollanda'daki evlerinin de tapusunu verecek.
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5Wesley Sneijder'in boşanmadan önce evliliğini kurtarmaya çalıştığı ancak eşinin ayrılmakta kararlı olduğu da Hollanda basınının iddiaları arasında.
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6Son takımı Katar ekibi Al-Gharafa SC'ya transfer olurken 5 milyon euro alan yıldız futbolcu, Yolanthe Cabau'ya boşanırken 19 milyon euro yani yaklaşık 116 milyon lira ödeyecek.
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34 yaşındaki futbolcu her şeyi ben berbat ettiğini ailesinin fotoğrafını paylaştığı Instagram'(dan itiraf etmişti.