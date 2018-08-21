Aziz Yıldırım eN güzel buluşmalar'a konuştu (Bayram özel)

Aziz Yıldırım, “Ali Koç’a bir kırgınlığınız var mı?”, sorusuna samimi bir şekilde cevap verdi: “Benim için bitmiştir. Takılacak bir konum yok yani. Ama kongrede yapmış oldukları konuşmalar yanlıştı. Onları tarih, Fenerbahçe camiası, zamanı, yeri geldiğinde cevap verecektir. Bana sataşma olmadığı müddetçe de fazla bu işlerin içine girmeyi düşünmediğimi ifade ettim. Beklentim Fenerbahçe’ye hizmet etmeleri, Fenerbahçe’yi iyi bir noktalara, bizden de iyi noktalara getirmeleri. O noktaya gelirse hepimiz sevineceğiz. Hepimiz bundan mutluluk duyacağız. Onun için kimseye kırgınlığım yok. Yalnız burdan bu program vastasıyla Vefa Bey’e bir şey söyleyeyim. Mesela üniversite şartları belliydi hiçbir şeyi yoktu, bütün üniversite projesini Vefa Bey yürüttü. Vefa Bey’in bir yıl üniversiteyi ertelemelerini, orda alınan bütün insanları 150, 100 kişiye yakın öğretim görevlileri alındı, bunların hepsini Vefa Bey organize etti. Ben hiçbir şeye karışmadım. İlgim alakam olmadı. Bana getirdiler evrak imzaladım. Arkasındayım. Ama Vefa Bey’in en azından şunu söylemesi lazımdı çıkıp da; ‘Siz bunları geri atıyorsunuz, ama bu adamları biz aldık, binayı ben kiraladım, burdaki inşaatı ben yaptırdım, bunların hepsinden benim bilgim var’ demesi lazım. Tamamen dışarı çekilmiş hiçbir şey söylemeyecek pozisyonda olması beni üzüyor. İnsanların her türlü şartlarda yaptıkları doğruysa onlara sahip olmaları gerekir. Bundan dolayı Vefa Bey’e kırgınım” dedi.