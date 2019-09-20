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Azra Akın: Demir'e kardeş istiyoruz

İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip Edirne'ye yerleşen Azra Akın, AVM turunda görüntülendi. 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli, oğlu Demir ile geçirdiği keyifli vakti anlattı.

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    2002 Dünya Güzeli, Azra Akın'ın oğlu Emir ile hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte 37 yaşındaki oyuncu-mankenin oğluyla geçirdiği günlerden ipuçları:


    - Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor, sonra öğlen yemeği.

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    - Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.

  • 3

    - Hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şu an 10 aylık, çok küçük.

  • 4

    - Bir anne olarak, öncelikle bir insan olarak birbirimizin kilolarıyla ilgilenmemiz çok ayıp. Hele bir anneye bunun yapılması çok yanlış.

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    - Ben bir ablayım, kardeşlik ne kadar güzel biliyorum. O yüzden Demir'e kardeş düşünüyoruz, kısmet.

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    Koru Ailesi'nin fotoğrafları...
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