Azra Akın: Demir'e kardeş istiyoruz
İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip Edirne'ye yerleşen Azra Akın, AVM turunda görüntülendi. 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli, oğlu Demir ile geçirdiği keyifli vakti anlattı.
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2002 Dünya Güzeli, Azra Akın'ın oğlu Emir ile hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte 37 yaşındaki oyuncu-mankenin oğluyla geçirdiği günlerden ipuçları:
- Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor, sonra öğlen yemeği.
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- Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.
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- Hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şu an 10 aylık, çok küçük.
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- Bir anne olarak, öncelikle bir insan olarak birbirimizin kilolarıyla ilgilenmemiz çok ayıp. Hele bir anneye bunun yapılması çok yanlış.
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- Ben bir ablayım, kardeşlik ne kadar güzel biliyorum. O yüzden Demir'e kardeş düşünüyoruz, kısmet.
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6Koru Ailesi'nin fotoğrafları...
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