Babil 10. bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

BİNLERCE YORUM ALDI



Öte yandan, Babil, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#herşeygeçer’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.



