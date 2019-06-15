Bar Refaeli: Erkek olmak isterdim çünkü hayat onlar için çok daha kolay
Ünlü İsrailli model Bar Rafaeli, bugün yaşadığı hayata 10 üzerinden 100 verdiğini söylese de yeniden dünyaya gelse erkek olmak istediğini söyledi.
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İsrailli ünlü top model Bar Refaeli, ‘Dosso Dossi Fashion Show’ için Antalya’ya geldi. Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya’yla paylaştığı podyumda baş manken olarak yürüyen 34 yaşındaki Rafaeli, Posta’dan Dilara Doğan’a verdiği röportajda, “34’ten sonrasını henüz bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim; yaşınız kaç olursa olsun anne olduğunuz zaman hayatınızın en güzel zamanlarını yaşıyorsunuz. Bir kadının en güzel yaşları anne olduktan sonra başlar” dedi.
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“Bugün yaşadığım hayata hiç düşünmeden 10 üzerinden 100 veriyorum” diyen Rafaeli, ünlü favori çiftini Prens Harry ve Meghan Markle olarak açıkladı.
Bir kez daha dünyaya gelse erkek olmak istediğini söyleyen ünlü model, “Çünkü hayat onlar için çok daha kolay” dedi.
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Vücudunda en sevmediği yerin ayakları olduğunu söyleyen Rafaeli, en güzel vücudu tarif ederken, “Vücut ölçülerinin hiç önemi yok. Feminenlik her zaman idealdir” dedi.
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Rafaeli, formunu nasıl koruduğunu şöyle anlattı: “Sağlıklı beslenip spor yapıyorum. Modeller abur cubur yemez sanıyorlar ama yok öyle bir şey. Modeller de abur cubur yer. Canım isterse çikolata da yiyorum, dondurma da.”
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“Hiçbir yiyecek zayıflatmaz” diyen Rafaeli, “Ne yemek istiyorsanız abartmadan yiyin. Yalnızca şunu söyleyebilirim çok yeşillik ve çok su tüketin. Tüm sırlar bu ikiliden geçiyor” dedi.