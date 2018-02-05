Bar Refaeli'den maskeli paylaşım (Ünlülerin güzellik maskeli selfie'leri)
ntv.com.tr
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de podyuma çıkan Bar Refaeli Instagram hesabından maskeli paylaşım yaptı. Rafgaeli, güzellik maskeli görünümünü takipçileriyle paylaşan tek ünlü değil. Güzellik maskeleriyle cilt bakım uygulaması yapan ünlüler, maskeli görüntülerini sosyal medyadan paylaşmaktan çekinmiyor. İşte Serenay Sarıkaya'dan Adriana Lima'ya, Deniz Akkaya'dan Cristiano Ronaldo'ya ünlülerin güzellik maskeleri...
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1Bar Refaeli
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2Bar Refaeli
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3Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, 31 Aralık'ta Instagram hesabından güzellik maskeli fotoğrafını paylaşıp kardeşi Aliana'ya seni özledim notu düştü. Lohan yeni yılın ilk gününde ise Instagram hesabını temizledi...
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4Adriana Lima
Victoria's Secret modeli Adriana Lima, güzelliğini korumak için bakımlarını ihmal etmiyor. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Brezilyalı model, yüzüne kömür maskesi yaptığı Instagram'da paylaştı.
Simsiyah yüzüyle görenleri şaşkına çeviren Lima, paylaşımına da "Ninja" notu düştü. Karate hareketleri yaparak da moda giren ünlü modelin hayranları "Sevgilin Metin seni bu halde görmesin" esprisi yaptı.
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5Adriana Lima, daha önce de beyaz maskeli fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.
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Kardashian kardeşler
ABD'nin Santa Barbara şehrine giden Kourtney Kardashian-Kendall Jenner kardeşler, buradaki güzellik merkezinde bikini ve mayolarıyla boy gösterdi. Yüzlerindeki güzellik maskesi dikkati çeken ikilinin, çamuru tüm vücutlarına yaydığı görüldü. 38 yaşındaki Kourtney ile 21 yaşındaki Kendall, bu sırada selfie yapmayı da ihmal etmedi.
İşte güzellik maskeli fotoğraflarını paylaşan diğer ünlüler...
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7Cristiano Ronaldo
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8Lady Gaga
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9Hannah Bronfman
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10Lily Aldridge
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11Madonna
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12James Franco
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13Chris Pratt
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14Katy Perry
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15Lena Dunham
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16Miranda Kerr
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17Cristiano Ronaldo
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18Khloe Kardashian
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19Chelsea Handler
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Serenay Sarıkaya
Cildine özen gösteren Serenay Sarıkaya, hem düzenli olarak cilt bakımı yaptırıyor hem de evde kendi kendine maske yapıyor.
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Önceki gün evinde maske yapan 26 yaşındaki oyuncu, cilde ışıltı veren altın maskeyle poz verip "Maskelerin efendisi" şeklinde esprili bir not düştü.
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22Tülin Şahin
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Nurgül Yeşilçay
En son 'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan' dizisinde Kösem Sultan rolüyle yer alan Nurgül Yeşilçay, son dönemde sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Önceki gün yüzüne altın maskesi yaptıran Yeşilçay, bu haliyle çekilen karesini Instagram story'den paylaştı.
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Nurgül Yeşilçay
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Ebru Şallı
Ebru Şallı, Instagram hesabından paylaştığı güzellik maskeli görüntüsüyle gündeme geldi. Ünlü sunucu ve pilates eğitmeni, yüzündeki krem ve gözlerindeki salatalık dilimleriyle tanınmayacak haldeydi.
Şallı'nın bu görüntüsü gerçek bir cilt bakım uygulamasından değil, Snapchat'in güzellik maskesi filtresindendi.
Ebru Şallı, cilt bakımı için bir uygulamadan yararlanmayı seçse de bugüne dek dünyadan ve Türkiye'den pek çok ünlü isim, güzelleşme anını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. İşte o ünlüler...
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26Tuba Ünsal
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27Deniz Akkaya
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28Natasha Poly
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29Deniz Akkaya