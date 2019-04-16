Barbara Palvin fazla kilolarıyla hedefteydi Victoria's Secret mankeni oldu

Bir zamanlar kiloları yüzünden acımasızca eleştirilen genç model Barbara Palvin "tescilli melek" oldu.
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Her yıl düzenlediği geleneksel defile ile çok konuşulan Victoria's Secret markası kadrosuna yeni "melekler" kattı.
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Daha önce Alessandra Ambrosio'yu geçen yıl da Adriana'yı emekli eden firmanın, tanıtım yüzleri olan melekler kadrosuna dört genç isim katıldı.
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Alexina Graham, Barbara Palvin, Grace Elizabeth ve Leomie Anderson, bu yıl tecrübeli meslektaşlarıyla birlikte firmanın bütün tanıtım etkinliklerinde görev alacak.
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Bu yeni isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri Barbara Palvin. 25 yaşındaki model, birkaç yıl önce Sports Illustrated dergisine verdiği pozlardan sonra eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Birçok kişi Macar modeli "şişman" diye acımasızca eleştirmişti. Firmanın ilk Macar meleği olan Barbara Palvin, 13 yaşından beri modellik yapıyor.
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İşte Palvin ile birlikte Victoria's Secret kadrosuna katılan yeni isimler.
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Alexina Graham
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Grace Elizabeth
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Leomie Anderson