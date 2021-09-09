Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar)

Merakla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri açıklandı. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 16 Eylül'de saat 20.00'de seyirciyle buluşacak. İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 14:40

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 1

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 16 Eylül'de saat 20.00'de TRT 1'de başlıyor. 

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 2
Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 3
Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 4
Yiğit Özşener (Pietro)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 5
Pelin Akil (İsabel)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 6
Yetkin Dikinciler (İshak)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 7
Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 8
Melis Babadağ (Zeynep)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 9
İsmail Filiz (Kılıçoğlu)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 10
Caner Topçu (İlyas)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 11
Gülcan Arslan (Despina)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosunda kimler var? (Karakterler ve ayrıntılar) - 12
Devrim Evin (Antuan)

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