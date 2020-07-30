Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı

ABD’deki başkanlık yarışına Barbie de girdi. Mattel oyuncak şirketi, yeni oyuncak koleksiyonunda siyahi kadın başkan adayı ve kadınlardan oluşan ekibe yer verdi.

ntv.com.tr 30.07.2020 - 09:00

Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı - 1

Halihazırda ABD başkanlık seçimleri için hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti adayının her ikisi de beyaz erkekken, oyuncak şirketi Mattel, yarışa yeni oyuncaklarıyla girdi ve pek çok Amerikalının ilk kadın başkan hayalini canlandırdı.

Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı - 2

SİYAHİ KADIN BAŞKAN ADAYI

Mattel, Barbie’nin yeni 2020 ‘Kampanya Ekibi’ setini tanıttı. Yeni oyuncak koleksiyonunda siyahi kadın başkan adayının ekibinin tamamı kadınlardan oluşuyor.

Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı - 3

Dört kişilik bir ekibin canlandırıldığı yeni koleksiyonda, kampanya ekibinde yer alan her bir kadının farklı görevi bulunuyor.

Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı - 4

Siyahi başkan adayı pembe blazer ceketiyle mikrofon başında görülüyor. Diğer oyuncaklar kampanya yöneticisi, kampanya bağışçısı ve bir de seçmenden oluşuyor.

Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı - 5

Mattel, yeni oyuncak setinin “kız çocuklarını kamuda liderlik rollerine hazırlamayı ve geleceği şekillendirme konusundaki ilgilerini artırmayı” hedeflediklerini açıkladı.

Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı - 6
Mattel'in global yöneticisi Lisa McKnight, “1959'dan beri Barbie, kızları okulda, toplulukta ve bir gün ülkede lider olması için cesaretlendirdi” ifadesini kullandı.
Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı - 7

AYRIMCILIK ELEŞTİRİLERİNİ DİKKATE ALDI

Ürettiği oyuncaklarda teptip güzellik standartlarını dayattığı, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Mattel şirketi, Barbie bebeklere çeşitlilik kazandırma yoluna gitti. Şimdi 5 farklı vücut tipi, 22 çeşit ten rengi, 76 saç stili, 94 saç rengi ve 13 farklı göz rengine sahip Barbie’ler mevcut.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER