Barbie siyahi kadın başkan adayını tanıttı

ntv.com.tr 30.07.2020 - 09:00
Halihazırda ABD başkanlık seçimleri için hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti adayının her ikisi de beyaz erkekken, oyuncak şirketi Mattel, yarışa yeni oyuncaklarıyla girdi ve pek çok Amerikalının ilk kadın başkan hayalini canlandırdı.
SİYAHİ KADIN BAŞKAN ADAYI
Mattel, Barbie’nin yeni 2020 ‘Kampanya Ekibi’ setini tanıttı. Yeni oyuncak koleksiyonunda siyahi kadın başkan adayının ekibinin tamamı kadınlardan oluşuyor.
Dört kişilik bir ekibin canlandırıldığı yeni koleksiyonda, kampanya ekibinde yer alan her bir kadının farklı görevi bulunuyor.
Siyahi başkan adayı pembe blazer ceketiyle mikrofon başında görülüyor. Diğer oyuncaklar kampanya yöneticisi, kampanya bağışçısı ve bir de seçmenden oluşuyor.
Mattel, yeni oyuncak setinin “kız çocuklarını kamuda liderlik rollerine hazırlamayı ve geleceği şekillendirme konusundaki ilgilerini artırmayı” hedeflediklerini açıkladı.
AYRIMCILIK ELEŞTİRİLERİNİ DİKKATE ALDI
Ürettiği oyuncaklarda teptip güzellik standartlarını dayattığı, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Mattel şirketi, Barbie bebeklere çeşitlilik kazandırma yoluna gitti. Şimdi 5 farklı vücut tipi, 22 çeşit ten rengi, 76 saç stili, 94 saç rengi ve 13 farklı göz rengine sahip Barbie’ler mevcut.