Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 12:14
“Ken Doll” olarak şöhrete kavuşan Jimmy Featherstone, hayatını binlerce estetik ameliyat geçirerek ve reality şovlar için giyinerek geçirdi.
22 yaşındaki estetik ameliyat ve bronzlaşma bağımlısı, taciz de dahil olmak üzere işlediği suçlarla ilgili kısıtlama emirlerine uymadığı için 2021'in sonunda bir ayını parmaklıklar ardında geçirdi. Ayrıca Ken Doll’un daha önce bir duruşmaya katılmak yerine, Londra'ya gidip ITV'nin This Morning adlı programına çıkmayı seçtiği belirtildi.
Bununla birlikte, Featherstone amacının gerçek hayattaki bir Ken bebeği gibi görünmek olduğunu ve "plastik" görünümü sevdiğini ve sonunda tatmin olana kadar estetik ameliyat yaptırmaya devam edeceğini söyledi.
Featherstone, Instagram'da takipçilerine yaptığı yayında hapiste geçirdiği zamana ilişkin, “Sanıldığı kadar kötü değil. Oradayken arkadaş bile edindim” dedi .
Diğer taraftan, Ken Doll hapishaneden bir Range Rover'la alındı ve serbest bırakılmasını kutlamak için bir dizi lükse eşya mağazasında alışveriş yaptı.
İngiltere’nin Kingston Upon Hull adlı şehir yerel idaresinde yaşayan Ken Doll, ayrıca hapisten çıktığından beri gece hayatının tadını çıkardığını, alışveriş yaptığını ve daha fazla estetik ameliyat geçirdiğini sözlerine ekledi: “Estetik cerrahiye yılda 10 bin sterlinden fazla harcıyorum. Aptalca bir hata yaptım ve hapse girdim. Kariyerim yok olabilirdi.
Ancak hayat devam ediyor ve 2022'de geriye değil ileriye gitmelisin.Hapishaneyle ilgili hep kötü söylentiler duyuyorsunuz. Bunlar doğru değil. İçerideki herkes birbirini kolluyor ve ben oradaki insanlardan nezaketten başka bir şey görmedim. Ancak, bu hapishanenin güzel bir yer olduğu anlamına gelmiyor çünkü değil.”
Öte yandan Featherstone, hapishanedeyken bronzlaşmayı başardığını ve hücresinde arkadaşlarını ve ailesini aramak için bir telefonu olduğunu da açıkladı.
Bir takipçisinin, "Hapishane kötü müydü? Bir gece bile dayanamazdım " sorusuna "Hayır, orada benim kanadımda olan ve babamı tanıyan adamlar tanıyordum, ayrıca odamda ailemi ve arkadaşlarımı aramak için bir telefonum vardı. Ayrıca, bronzlaştırıcı sprey bile kullandım” yanıtını verdi.