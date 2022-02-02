Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım

Oyuncak bebek Barbie’nin erkek arkadaşına benzemek için onlarca estetik yaptıran İngiliz Jimmy Featherstone hapishaneden çıktı. Hapisteyken birçok arkadaş edindiğini ve bronzlaştırıcı sprey kullandığını söyleyen 22 yaşındaki Ken Doll lakaplı adam, taciz de dahil olmak üzere işlediği biçok suç nedeniyle 2021’in sonunu parmaklıklar ardında geçirmişti.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 12:14

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım - 1

“Ken Doll” olarak şöhrete kavuşan Jimmy Featherstone, hayatını binlerce estetik ameliyat geçirerek ve reality şovlar için giyinerek geçirdi.

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım - 2

DURUŞMAYA GİTMEK YERİNE SABAH PROGRAMINA KATILDI

22 yaşındaki estetik ameliyat ve bronzlaşma bağımlısı, taciz de dahil olmak üzere işlediği suçlarla ilgili kısıtlama emirlerine uymadığı için 2021'in sonunda bir ayını parmaklıklar ardında geçirdi. Ayrıca Ken Doll’un daha önce bir duruşmaya katılmak yerine, Londra'ya gidip ITV'nin This Morning adlı programına çıkmayı seçtiği belirtildi.

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım - 3

Bununla birlikte, Featherstone amacının gerçek hayattaki bir Ken bebeği gibi görünmek olduğunu ve "plastik" görünümü sevdiğini ve sonunda tatmin olana kadar estetik ameliyat yaptırmaya devam edeceğini söyledi.

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım - 4

Featherstone, Instagram'da takipçilerine yaptığı yayında hapiste geçirdiği zamana ilişkin, “Sanıldığı kadar kötü değil. Oradayken arkadaş bile edindim” dedi .

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım - 5

HAPİSTEN ÇIKINCA DAHA FAZLA ESTETİK YAPTIRDI

Diğer taraftan, Ken Doll  hapishaneden bir Range Rover'la alındı ​​ve serbest bırakılmasını kutlamak için bir dizi lükse eşya mağazasında alışveriş yaptı.

İngiltere’nin Kingston Upon Hull adlı şehir yerel idaresinde yaşayan Ken Doll, ayrıca hapisten çıktığından beri gece hayatının tadını çıkardığını, alışveriş yaptığını ve daha fazla estetik ameliyat geçirdiğini sözlerine ekledi: “Estetik cerrahiye yılda 10 bin sterlinden fazla harcıyorum. Aptalca bir hata yaptım ve hapse girdim. Kariyerim yok olabilirdi.

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım - 6

HAPİSTE HERKES BİRBİRİNİ KOLLUYOR

Ancak hayat devam ediyor ve 2022'de geriye değil ileriye gitmelisin.Hapishaneyle ilgili hep kötü söylentiler duyuyorsunuz. Bunlar doğru değil. İçerideki herkes birbirini kolluyor  ve ben oradaki insanlardan  nezaketten başka bir şey görmedim. Ancak, bu hapishanenin güzel bir yer olduğu anlamına gelmiyor çünkü değil.”

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım - 7

"HAPİSTEYKEN BRONZLAŞTIRICI SPREY KULLANDIM"

Öte yandan Featherstone, hapishanedeyken  bronzlaşmayı başardığını ve hücresinde arkadaşlarını ve ailesini aramak için bir telefonu olduğunu da açıkladı.

Bir takipçisinin, "Hapishane kötü müydü? Bir gece bile dayanamazdım " sorusuna  "Hayır, orada benim kanadımda olan ve babamı tanıyan adamlar tanıyordum, ayrıca odamda ailemi ve arkadaşlarımı aramak için bir telefonum vardı. Ayrıca, bronzlaştırıcı sprey bile kullandım” yanıtını verdi.

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