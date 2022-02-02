Barbie'nin erkek arkadaşına benzemek için yılda binlerce sterlin harcayan Ken Doll: Hapiste bronzlaştırıcı sprey kullandım

"HAPİSTEYKEN BRONZLAŞTIRICI SPREY KULLANDIM"

Öte yandan Featherstone, hapishanedeyken bronzlaşmayı başardığını ve hücresinde arkadaşlarını ve ailesini aramak için bir telefonu olduğunu da açıkladı.

Bir takipçisinin, "Hapishane kötü müydü? Bir gece bile dayanamazdım " sorusuna "Hayır, orada benim kanadımda olan ve babamı tanıyan adamlar tanıyordum, ayrıca odamda ailemi ve arkadaşlarımı aramak için bir telefonum vardı. Ayrıca, bronzlaştırıcı sprey bile kullandım” yanıtını verdi.