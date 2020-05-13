Barınaktaki her bir kediyle özel olarak ilgilenen köpek

ABD’de yaşayan Raylan isimli köpek sahibinin gönüllüsü olduğu barınaktaki kedilerle kurduğu özel iletişim sayesinde sosyal medyada viral oldu. 9 yaşındaki dişi köpeğin şu ana kadar annesiz 60 kediye baktığı açıklandı.

ntv.com.tr 13.05.2020 - 18:04 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 18:20

Köpeklerin ve kedilerin genellikle birbirleriyle anlaşamayacağı düşünülüyor. Ancak sahibiyle birlikte ABD’de yaşayan Ravlan isimli 9 yaşındaki köpek bu durumun tam tersini kanıtlıyor. 

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Raylan, sahibinin gönüllüsü olduğu bir barınakta çekilen videoyla sosyal medyada kısa sürede ünlendi. Görüntüler, bir kedi ve köpek arasındaki ilişkinin ne kadar sevgi dolu olabileceğini gösteriyor.

Bored Panda’ya konuşan köpeğin sahibi, "Raylan, herhangi bir macera için mutlu ve istekli olan çok akıllı bir köpek. 6 yıl önce Raylan 3 yaşındayken ilk yavru kedimizi Watson’ı  eve getirdiğimizde kedileri sevdiğini öğrendim. Hemen onunla oynamak istiyordu ve çok nazik ve sabırlıydı” açıklamasını yaptı.

Raylan’ın Instagram hesabında,  20 binden fazla takipçisi bulunuyor. Sosyal medyada pekçok kişi onun macrelarından keyif aldığını ifade ediyor.

KİMSE İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖTENAZİ OLACAKTI

Raylan’ın sahibi onun ötenazi olmak üzereyken bir barınaktan aldığını belirterek, kimsenin onu sahip olduğu yüksek enerji ve eğitimsiz olduğu gerekçesiyle istemediğini söyledi.  

 

60'TAN FAZLA KEDİYE ANNELİK YAPTI

Raylan’ın  9 yıllık yaşamında şu ana kadar 60'tan fazla yavru kedi ile ilgilendiği açıklandı.  Sahibi, "Raylan onları sürekli temizler, onlarla oynar ve koltukları çizmeye çalışırsa onları engeller” ifadelerini kullandı.

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