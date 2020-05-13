Barınaktaki her bir kediyle özel olarak ilgilenen köpek

ntv.com.tr 13.05.2020 - 18:04 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 18:20
Köpeklerin ve kedilerin genellikle birbirleriyle anlaşamayacağı düşünülüyor. Ancak sahibiyle birlikte ABD’de yaşayan Ravlan isimli 9 yaşındaki köpek bu durumun tam tersini kanıtlıyor.
Raylan, sahibinin gönüllüsü olduğu bir barınakta çekilen videoyla sosyal medyada kısa sürede ünlendi. Görüntüler, bir kedi ve köpek arasındaki ilişkinin ne kadar sevgi dolu olabileceğini gösteriyor.
Bored Panda’ya konuşan köpeğin sahibi, "Raylan, herhangi bir macera için mutlu ve istekli olan çok akıllı bir köpek. 6 yıl önce Raylan 3 yaşındayken ilk yavru kedimizi Watson’ı eve getirdiğimizde kedileri sevdiğini öğrendim. Hemen onunla oynamak istiyordu ve çok nazik ve sabırlıydı” açıklamasını yaptı.
Raylan’ın Instagram hesabında, 20 binden fazla takipçisi bulunuyor. Sosyal medyada pekçok kişi onun macrelarından keyif aldığını ifade ediyor.
Raylan’ın sahibi onun ötenazi olmak üzereyken bir barınaktan aldığını belirterek, kimsenin onu sahip olduğu yüksek enerji ve eğitimsiz olduğu gerekçesiyle istemediğini söyledi.