Barış Arduç'un yeni imajı

Arduç'un "Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştüğü paylaşımlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. 32 yaşındaki oyuncuya dair bilgiler de yeniden merak konusu oldu. İşte Barış Arduç'un çok konuşulan yeni imaj fotoğrafları ve hayatına dair bilinmeyenler...
Baba tarafından Ordu Fatsalı, anne tarafından Artvinli olan Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeş olan Arduç, 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.
Arduçi Kiralık Aşk ile kariyerinde zirve yapmasını "Dizi sayesinde öyle bir noktaya geldim ki hayranlarımla günde 450 selfie çektiriyorum. Geçenlerde 23.00'te evimin kapısı çaldı. Baktım karşımda iki genç kız, arkalarında da bir teyze. Kastamonu'dan beni görmeye gelmişler! Orası benim evim. Üstelik de gece. İnsan o saate tanımadığı birinin kapısını nasıl çalar?" diye özetledi.
Üstelik genç oyuncunun Kiralık Aşk ile ulaştığı hayran kitlesi yüzünden yaşadıkları bununla da sınırlı değil. Arduç bir gün Etiler’deki bir büfeden tost ve hamburger sipariş etti. Siparişi hazırlayan görevli motokuryeye sesli olarak “Bunlar Barış Arduç’un evine gidecek” dedi. Mekanda bulunan bir grup genç kız bunu duyunca taksiyle motorcuyu takip etti. Motorcunun arkasından Barış Arduç’un oturduğu siteye giren kızlar kurye gidince oyuncunun kapısını çaldı ve fotoğraf çektirmek istedi. Hayranlarını kırmayan yakışıklı oyuncu dışarı çıkarak onlarla fotoğraf çektirdi. Bu olay sonrası Barış Arduç ile Gupse Özay, oturdukları evden taşınmak zorunda kaldı.
Kiralık Aşk'ın kendisine getirdiği ün yüzünden sürekli aşk hayatıyla gündeme gelen ve taşınmak zorunda kalan Arduç yaşadıklarına rağmen rol arkadaşı Elçin Sangu ile birlikte tekrar kamera karşısına geçti ve Mutluluk Zamanı isimli romantik komedi türündeki filmde Mert karakterine hayat verdi.
Arduç, verdiği bir röportajda, diziyle ilgili şunları söyledi:
"Hikayesinin majör duygusu çok güçlüydü. Okuduğum anda sarsıldım. Ne mutlu ki, hikayesinden türküsüne kadar hayal ettiğim her şeyi yakalayan bir projeyle buluştum."
Elbette bütün bunlar Barış Ardunç'u anlatmak için yeterli değil. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine duyduğu hassasiyetle de tanınan Barış Arduç, başta Kansersiz Yaşam Derneği olmak üzere Haçiko (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma) Derneği, ve TEGV'e (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) gönüllü destek veriyor.
Arduç sosyal medya hesabından paylaştığı ve dönem dönem tartışılan spor fotoğrafları için "Ben hayatım boyunca spor yaptım. Bunu da bana birileri ‘seksi’ desin diye değil kendimi iyi hissetmek için yaptım" diyor.
32 yaşındaki oyuncunun yine sosyal medya fotoğraflarında dikkat çeken dövmesi ise eski bir kabilenin sembolü.
Komedyen Gupse Özay’la birlikte olan Arduç, “Aile bağları güçlü biri olarak, gelecekte ben de kendi ailemi kurmak istiyorum. İşinde başarılı olduğu kadar ailesiyle de kaliteli zaman geçirebilen iyi bir baba olmak en büyük hedefim” diyor.
Hayranlarına, “Biliyorum, dünyanın şu anki halinde bu çok zor ama ne olursa olsun pozitif kalmanın formülünü bilmek gerek” şeklinde tavsiye veren oyuncu, “Günümüzde artık değerli olan, her şeye rağmen mutlu olabilmek, yoksa elinizdeki hayatı kaçırırsınız” görüşünü savunuyor.