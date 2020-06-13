Barış Arduç'un yeni imajı

Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon uygulayan oyuncu Barış Arduç, karantina imajını sosyal medya hesabından yayınladı. Arduç, paylaşımına "Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştü.

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Oyuncu Barış Arduç, corona virüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile aşk yaşayan Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Karantina sürecinde saçlarını uzatan Barış Arduç, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.







Arduç'un "Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştüğü paylaşımlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. 32 yaşındaki oyuncuya dair bilgiler de yeniden merak konusu oldu. İşte Barış Arduç'un çok konuşulan yeni imaj fotoğrafları ve hayatına dair bilinmeyenler...

Sekiz yıl cankurtaranlık yaptıktan sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle oyunculuğa başlayan Barış Arduç, Kiralık Aşk ile zirve yaptığı kariyerini Star TV 'nin sevilen dizi si Kuzgun ile taçlandırdı. Son olarak Çukur'da rol alan, hayvansever ve sosyal sorumluluk gönüllüsü olarak bilinen Arduç en büyük hedefini ise "İyi bir baba olmak" diye tanımlıyor. İşte Barış Arduç hakkında merak edilenler...

Baba tarafından Ordu Fatsalı, anne tarafından Artvinli olan Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeş olan Arduç, 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

İlkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşanan deprem sebebiyle ailesi ile beraber Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı. Ortaokulu ve lise 1. sınıfı Bolu'da okuduktan sonra, lise 2. sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı.

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni kazandı, fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü.

Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.





Barış Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili gibi dizi lerde yardımcı oyuncu olarak oynadı.

Daha sonra 2012 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde çekilmeye başlanan, genel yönetmenliğini ve hikayesini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve Atv ekranlarında yayınlanan Benim İçin Üzülme adlı dizi de Ahmet Avcıoğlu karakteriyle adından söz ettirdi.

Dizide sadece ilk bölümde oynayan, geri kalan bölümlerde flashback olarak yer alan Arduç'un, 17-18 yaşlarında spor tutkusu olan ve Trabzonspor'da futbol oynamak isteyen bir genci canlandırdığı rolü o kadar çok sevildi ki, karakter dizi de öldüğünde Trabzonspor tribünlerinde 10 metre pankart açıldı.

2013 yılında Refik Halid Karay'ın aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı, başrollerini Selçuk Yöntem, Serhat Teoman, Cansu Tosun gibi isimlerin paylaştığı Bugünün Saraylısı dizi sine 5. bölümden itibaren dahil oldu.

Dizide büyük bir holding ile şirketler grubunun tek varisi olan ve Cansu Tosun'un canlandırdığı Ayşen Kaya adlı genç bir kızın mal varlığını ve şirketlerini yöneten, iş insanı Selim Bayraktar karakterine iki sezon boyunca hayat verdi.

Barış Arduç, ilk sinema filmi deneyimi olan ve yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı 2014 yapımı Sadece Sen adlı sinema filminin son sahnesinde Emin karakterini oynadı.





Arduç, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren, yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Deliha adlı sinema filminde Gupse Özay, Cihan Ercan, Zeynep Çamcı gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Arduç, filmde Zeliha karakterinin peşinden koştuğu yakışıklı fotoğrafçı Şirinceli Cemil karakterini canlandırdı.





Gupse Özay ile aşk yaşamaya başlayan ve bugün hala mutlu bir birliktelik sürdüren Arduç, sık sık evlilik ve ayrılık haberleriyle gündeme gelmekten kaçamadı.

Barış Arduç, Mart 2015'te, ilk başrol deneyimi olan Racon: Ailem İçin adlı dizi de Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Tomris İncer gibi isimlerle birlikte oynadı. Dizide Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Kenan Korhan adlı bir mafya babasının evlatlığı ve sağ kolu olan Tekin Atan karakterini canlandırdı.

Arduç, 2015'in Haziran ayında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ona bugünkü popülerliğini kazandıran, yönetmenliğini Metin Balekoğlu, Barış Yöş ve Şenol Sönmez'in yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kiralık Aşk adlı dizi de Elçin Sangu, Salih Bademci, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen gibi isimlerle birlikte oynadı.

Dizide yakışıklılığıyla ün salmış, aynı zamanda genç yaşında başarılı bir ayakkabı tasarımcısı ve iş insanı olmuş Ömer İplikçi karakterini canlandıran Arduç, oynadığı karakterle Türkiye ve Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesi elde ederken birçok ödülün de sahibi oldu.







Barış Arduç bu dönemde sürekli Elçin Sangu ile hakkında çıkan aşk dedikodularını yalanlamak zorunda kaldı. Elçin Sangu "Bizi bu kadar yakıştırdıklarına göre işimizi iyi yapıyoruz" dedi.

Diğer yandan sürekli sevgilisi Gupse Özay ile ayrılmadığını açıklamak zorunda kalan Arduç tartışmalara, "Demek ki insanlar böyle ilişkilere hasretler. Ben Gupse ile dizi dekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum" diyerek noktayı koydu.

Arduçi Kiralık Aşk ile kariyerinde zirve yapmasını "Dizi sayesinde öyle bir noktaya geldim ki hayranlarımla günde 450 selfie çektiriyorum. Geçenlerde 23.00'te evimin kapısı çaldı. Baktım karşımda iki genç kız, arkalarında da bir teyze. Kastamonu'dan beni görmeye gelmişler! Orası benim evim. Üstelik de gece. İnsan o saate tanımadığı birinin kapısını nasıl çalar?" diye özetledi.

Üstelik genç oyuncunun Kiralık Aşk ile ulaştığı hayran kitlesi yüzünden yaşadıkları bununla da sınırlı değil. Arduç bir gün Etiler’deki bir büfeden tost ve hamburger sipariş etti. Siparişi hazırlayan görevli motokuryeye sesli olarak “Bunlar Barış Arduç’un evine gidecek” dedi. Mekanda bulunan bir grup genç kız bunu duyunca taksiyle motorcuyu takip etti. Motorcunun arkasından Barış Arduç’un oturduğu siteye giren kızlar kurye gidince oyuncunun kapısını çaldı ve fotoğraf çektirmek istedi. Hayranlarını kırmayan yakışıklı oyuncu dışarı çıkarak onlarla fotoğraf çektirdi. Bu olay sonrası Barış Arduç ile Gupse Özay, oturdukları evden taşınmak zorunda kaldı.

Kiralık Aşk'ın kendisine getirdiği ün yüzünden sürekli aşk hayatıyla gündeme gelen ve taşınmak zorunda kalan Arduç yaşadıklarına rağmen rol arkadaşı Elçin Sangu ile birlikte tekrar kamera karşısına geçti ve Mutluluk Zamanı isimli romantik komedi türündeki filmde Mert karakterine hayat verdi.

Evinde Müdür adında bir köpeği ve iki adet kedisi olan Barış Arduç, tam bir hayvansever olmasıyla biliniyor.

Birçok markanın reklam yüzü olan Barış Arduç bugün Star TV'de Burcu Biricik, Onur Saylak, Hatice Aslan, Ahsen Eroğlu ve Nilperi Şahinkaya ile başrollerini paylaştığı Kuzgun dizisinde rol alıyor.

Arduç, senaristliğini Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'ın oturduğu dizi yle aynı isimdeki Kuzgun karakterine hayat veriyor.

Barış Arduç, çarşamba günleri Star TV'de ekrana gelen dizide, henüz sekiz yaşındayken sokaklarla tanışıp dünyanın sert ve karanlık yüzüne rağmen hayatta kalmayı başaran bir karakteri canlandırıyor.

Arduç, verdiği bir röportajda, diziyle ilgili şunları söyledi: "Hikayesinin majör duygusu çok güçlüydü. Okuduğum anda sarsıldım. Ne mutlu ki, hikayesinden türküsüne kadar hayal ettiğim her şeyi yakalayan bir projeyle buluştum."

Elbette bütün bunlar Barış Ardunç'u anlatmak için yeterli değil. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine duyduğu hassasiyetle de tanınan Barış Arduç, başta Kansersiz Yaşam Derneği olmak üzere Haçiko (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma) Derneği, ve TEGV'e (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) gönüllü destek veriyor.

Arduç sosyal medya hesabından paylaştığı ve dönem dönem tartışılan spor fotoğrafları için "Ben hayatım boyunca spor yaptım. Bunu da bana birileri ‘seksi’ desin diye değil kendimi iyi hissetmek için yaptım" diyor.

32 yaşındaki oyuncunun yine sosyal medya fotoğraflarında dikkat çeken dövmesi ise eski bir kabilenin sembolü.

1.82 boyunda 82 kg ağırlığında olan

Barış Arduç terazi burcu.

Komedyen Gupse Özay’la birlikte olan Arduç, “Aile bağları güçlü biri olarak, gelecekte ben de kendi ailemi kurmak istiyorum. İşinde başarılı olduğu kadar ailesiyle de kaliteli zaman geçirebilen iyi bir baba olmak en büyük hedefim” diyor.

Hayranlarına, “Biliyorum, dünyanın şu anki halinde bu çok zor ama ne olursa olsun pozitif kalmanın formülünü bilmek gerek” şeklinde tavsiye veren oyuncu, “Günümüzde artık değerli olan, her şeye rağmen mutlu olabilmek, yoksa elinizdeki hayatı kaçırırsınız” görüşünü savunuyor.