Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliğinden ilk kare

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın yeni birliktelik iddialarının ardından ikili ilk kez bir taksinin içinde objektiflere yansıdı.

15.07.2020 - 13:28

Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliğinden ilk kare - 1
NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da oyuncu Ebru Şahin ile görüntülendi.


Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliğinden ilk kare - 2
Geç saatlere kadar arkadaşları ile birlikte eğlenen Cedi Osman ve Şahin, gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı.


Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliğinden ilk kare - 3
Gazetecilere görüntü vermemek için aracını kapıya kadar yanaştıran Cedi Osman, arabaya biner binmez uzaklaştı.

Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliğinden ilk kare - 4
Kendisini takip eden gazetecilerden bir türlü kurtulamayan ikili, yoğun trafikte arka koltukta objektiflere yansıdı.


Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliğinden ilk kare - 5
İkilinin aynı tarihlerde Alaçatı'da olması ve birbirlerini sosyal medyada takip etmelerinin ardından birliktelik iddiaları ortaya atılmış ancak ikili yalanlamıştı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER