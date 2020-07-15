Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliğinden ilk kare

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın yeni birliktelik iddialarının ardından ikili ilk kez bir taksinin içinde objektiflere yansıdı.

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15.07.2020 - 13:28

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da oyuncu Ebru Şahin ile görüntülendi.







Geç saatlere kadar arkadaşları ile birlikte eğlenen Cedi Osman ve Şahin, gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı.







Gazetecilere görüntü vermemek için aracını kapıya kadar yanaştıran Cedi Osman, arabaya biner binmez uzaklaştı.





Kendisini takip eden gazetecilerden bir türlü kurtulamayan ikili, yoğun trafikte arka koltukta objektiflere yansıdı.







İkilinin aynı tarihlerde Alaçatı'da olması ve birbirlerini sosyal medyada takip etmelerinin ardından birliktelik iddiaları ortaya atılmış ancak ikili yalanlamıştı.

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