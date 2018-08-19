"Bayramda dolunay var" (Haftalık burç yorumları - 20-26 Ağustos 2018 haftası)
Astrolojik açıdan yorumladığımızda sert enerjilerle dolu bir yaz mevsimi geçireceğimizden daha önce bahsetmiştim, böyle de oluyor. Tutulmalar, Retro hareketinde olan gezegenler, sert gezegen açıları ile hayatlarımızda önemli değişiklikler yaşıyor, ruh halimizi yeni gelişen durumlara göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bu hafta Güneş’in Başak Burcuna geçişi ile biraz daha aklı selim ve sakin kalmayı başarabiliriz… AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
23 Ağustos’ta, temel enerji kaynağımız Güneş, Başak Takım Yıldızına geçiyor…Başak burcu döneminde doğanlar, aklın ve zekanın sembolü olan Merkür’ün yönetimindedirler. Son derece akıllı, çalışkan, sorumluluk sahibi ve dürüsttürler. Normalden fazla düşünüp, hayatta her konuyu yönetmeye çalışırlar. Oysa ki bazı durumlar bizim kontrolümüzün çok dışında yaşanır ve yönetebilmek neredeyse imkansızdır. Başakların çalışkan ve hırslı ruhları bu gerçeği kolay kolay kabul edemez. Çok titiz, derli toplu ve düzenlidirler. Kişisel yaşam alanlarına düşkün olduklarından, herkese içlerini rahatça açamazlar.
Bu hafta 26 Ağustos Pazar günü, saat 15:00’te Dolunay dediğimiz Ay ve Güneş zıtlığı meydana gelecek. 03° Balık Burcunda gerçekleşecek bu Dolunayda, Balık, Başak, Yay ve İkizler burcundakiler başrolde olacaklar. Dolunaylar önemli kapanışları, farkındalıkları işaret eder. Her burç için temel konuların neler olabileceğini aşağıda yazdım…
Sağlık, huzur, sevgi ve mutluluk dolu harika bir Bayram geçirmenizi dilerim. Herkese İyi Bayramlar…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bilinçaltınızdaki kaygılarınızın kararlarınızda ön plana geçeceği bir Dolunay geçireceksiniz. Kaygılarınızın sağlığınız üzerindeki etkilerini unutmadan biraz daha sakin kalmanız faydalı olacaktır. Özellikle geçmiş ilişkileriniz ve aşk hayatınız ile ilgili hareketli bir yaz mevsimi geçirdiniz ve kafanız iyice karışmış olabilir. Retro hareketlerinin tamamlanması ve Dolunay’ın tam da endişelerinizi kapsayacak konularda olması sebebi ile bazı ilişkileri geride bırakmanın en doğru olduğuna kanaat getirecek farkındalıklara ulaşabilirsiniz.
Size destek olmak ile görevli ekipleriniz ile gündemler olabilir.
Eğer evliyseniz veya bir ortağınız varsa, karşılıklı empati yaparak dengeleri kurabilirsiniz.
Sağlık, huzur, keyif dolu bir bayram haftası dilerim…
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, aşk hayatınız ve arkadaşlarınız arasında kalabilirsiniz. Çok keyifli vakit geçirmek isterken, çevrenizdekilerin enerjisi sizin ki kadar yüksek olmayabilir ya da siz zor bir dönem geçirdiğinizi düşünürken, arkadaşlarınız imdadınıza yetişebilir…Arkadaş çevrenizden birine aşık olduğunuzu hissedebilirsiniz vs. Senaryolar çeşitlendirsek de tam olarak ne yaşanacağını bilemeyiz. Tahmin edebildiğimiz konu aşk hayatınız ve arkadaş çevreniz ile ilgili önemli farkındalıklar ve gündemler yaşayabileceğiniz.
Mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileği ile…
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, bu hafta sonunda yaşanacak Dolunay’da siz de kuvvetli etki alacak burçlardan birisiniz. Özellikle aile konuları ile ilgili gelişmeler oluşabilir. İş hayatınızın gidişatı ile ilgili duygularınız netleşebilir. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün düz hareketine geçmesi ile birlikte, kararlarınızın sağlığını daha iyi sorgulayabilir, mutlu olacağınız senaryoları netleştirebilirsiniz. Bir iyi haber de, önümüzdeki hafta başında Mars düz hareketine geçeceği için, hayat enerjinizi daha yerine gelmiş hissedebilirsiniz.
Tam da istediğiniz gibi, çevrenizde arkadaşlarınızın çok olduğu, bol sohbetli, keyifli muhabbetlerle dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, bu haftanın son gününde yaşanacak Dolunay’da sizin en öncelikli konular kardeşleriniz, çok yakın arkadaşlarınız olabilir. Sizin kontrolünüzün dışında gelişecek olaylara, fayda sağlamak şapkası ile bakabilir, destek verebilirsiniz. Uzun zamandır yurtdışı ile ilgili kafanızı kurcalayan soru işaretleri biraz daha netlik kazanabilir. Öğrenmek istediğiniz bir konu, hobi veya eğitim varsa, harekete geçmek için doğru zaman önümüzdeki hafta olabilir.
Her şeyin gönlünüzce olacağı mutlu bir bayram dilerim.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, son dönemde çok sıkça belirtiyorum, hayatınız değişiyor…Geçen hafta sizin burcunuzda yaşanacak son tutulmayı da yaşadıktan sonra şimdi taşların yerine oturması için bekleme dönemi başladı. Değişimlerle dolu 2 yılı geride bıraktığınız. Kendiniz ve ilişki anlayışınız ile ilgili çok önemli farkındalıklar ve olaylar yaşadınız. Olgunlaştınız, derslerinizi aldınız ve kendinizin yeni versiyonuna hazırsınız…Bu hafta sonundaki Dolunayda da para konuları ve sizi zorlayan durumlar ile ilgili önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Beklenmedik olaylar oluşabilir.
Değişim döneminizdeki bu bayramın, size eğlence, aşk ve huzur dolu günler getirmesi dileği ile, İyi Bayramlar….
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, sizin döneminiz başladı…Güneş üzerinizde parlarken, yeni güneş döngüsü yılınız bu hafta başlayacak. Aslında her yıl olduğu gibi, zorluklar, sevinçler, mutluluklar ve hüzünlerle geçireceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Bu hafta burcunuzda yaşanacak Dolunay’da hem kendiniz hem de ilişkiniz ile ilgili önemli kararlar, sonlar ve belki de kuvvetli başlangıçlara imza atabilirsiniz. Tam karşıt burcunuzda gerçekleşecek Dolunay’da, kalbiniz ve aklınız arasında kalabilirsiniz. İyi haber yönetici gezegeniniz Merkür, geçen hafta Retro hareketini tamamladı ve size akıl konusunda doğru yolu gösterecek. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
Biliyorum, yapınız gereği her şeyi çokça, çok detaylı düşünmeden edemezsiniz fakat bu bayram haftası boyunca daha az düşündüğünüz, daha çok anda kalabilmenizi diliyorum, İyi Bayramlar…
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, Venüs sizin burcunuzda ilerlerken size de bolca güzellik ve zarafet katıyor. Özellikle bu haftadan sonra yeni başlangıçlarınız çok keyif verecektir. Kendiniz ile ilgili yapmak istediğiniz bir değişiklik varsa, 27 Ağustos’ta Mars da düz hareketine geçtikten sonra yaptırabilir, tahmininizden de güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii Venüs’ü bu kadar üzerinizde taşırken, ilişkiler ve arkadaşlarınız arasındaki ikilemler de gayet normal olacaktır. Evet bu hafta yaşanacak Dolunay’da sizin için arkadaşlarınız ve aşk konularında gelişmeler yaşanabilir. Hemen hatırlatayım, Ekim sonuna kadar maddi konulardaki kısmetiniz de devam ediyor…Her şeyin gönlünüzce olacağı, mutlu bir bayram dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, yuvanız, eviniz ile ilgili göremediğiniz gerçeklerle yüzleşmeniz gereken bir haftadasınız. Hafta sonunda yaşanacak Dolunay ile birlikte bazı gerçeklerle yüzleşebilir, önemli farkındalıklara ulaşabilirsiniz. İş hayatınız ya da temel sorumluluklarınız da sizi farklı kararlar vermeye itebilir. Temel olarak şans yanınızda olsa da, parasal konularda almanız gereken dersleriniz olduğunu düşünebilirsiniz. Harcamalarınızı kısmak veya kendi emekleriniz ile daha çok kazanmak gibi konularda kararlı adımlar atmalısınız. Mutlu haber şu ki, 27 Ağustos’ta Mars Retro hareketi de sona erecek yani yaşam enerjinizdeki düşüklük hatta bazen hissettiğiniz mutsuzluk hissi azalacaktır…Her şeyin gönlünüzce, planladığınız gibi aktığı, iyi bir bayram dilerim…
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, bu hafta sonunda yaşanacak Dolunay’da kuvvetli etki alacak burçlardan biri de sizsiniz. Akrabalarınız, kardeşleriniz ve çok yakın dostlarınız ile ilgili gelişmeler olabilir. Uzun bir süredir sizi zorlayan bir konu ile ilgili kafanız biraz daha netleşebilir ve farkındalığınız yükselebilir. İlişkinizde, evliliğinizde varsa ortaklarınız ile ilgili konularda gelişmeler olabilir.
Ekim 2018’den sonra Jüpiter’in sizin burcunuza geçişi ile şans ve bereket her zaman sizinle olacak ve şanslı bir yıl başlayacak. Kahkahalarınızla dolu bir bayram dilerim.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, geliştiğiniz, olgunlaştığınız sizin bile daha önceden tahammül edemediğiniz sınavları başarı ile atlattığınız bir yıldasınız. Kolay olmasa da sonunda çok daha aydınlık ve refah günler sizi bekliyor. Aksilikler peşinizi bırakmıyor gibi hissediyor olsanız da şanslı olduğunuz konular da var; iş hayatınızdaki bereketli dönem gibi. Bu hafta sonundaki Dolunay ile birlikte, sizi zorlayan bir konuda önemli bir karar alabilirsiniz. Kararınız maddi olarak sizi etkileyecekmiş gibi görünse de hayatın akışı içerisinde yepyeni kapılar da açılacaktır. Fevri davranışlar pek size göre değil ancak siz yine de dikkatli olun…
Her şeyin gönlünüzce olacağı iyi bayramlar…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, hep söylüyorum, özellikle ilişkileriniz ile ilgili kritik kararlar alabileceğiniz, hayatınızın akışında önemli müdahaleler yapabileceğiniz bir yaz mevsimindeyiz. Değişiyorsunuz. Son yıllarda hayatınızda önemli farklılıklar oluyor ve aslında siz gelişiyorsunuz. Hayatınızdaki her ilişkiye daha eleştirel baktığınız, sorguladığınız bir hafta daha bekliyor sizi. Bu süreçte hayat enerjinizde hızlı çöküşler veya yükselişler olsa da, hepsi Mars Retro’sunun önümüzdeki hafta başında bitmesi ile normal ritmine girecek. Bu hafta sonunda yaşanacak Dolunay ile birlikte, hayatınızda artık size değer katmadığını düşündüğünüz ilişkilerinizi sonlandırabilir, önemli kararlara imza atabilirsiniz. Yenilenen ilişki dünyanız ve farkındalıklarınız ile çok daha keyifli bir dönem sizi bekliyor…Her şeyin gönlünüzce olacağı harika bir bayram dilerim….
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, Güneş sizin tam karşınızdaki Başak burcunda ilerliyor ve bu hafta sonunda sizin üzerinizde bir Dolunay meydana gelecek. Önemli bir hafta sizin için… Öncelikle sağlık konularına dikkat, kendinize iyi bakmaya özen göstermeniz iyi olacaktır...İlişkileriniz ve sizin kendi hayatınız arasında sıkışmışlık hissi yaratan durumlara dur diyeceğiniz, sonuçlarının sizi daha mutsuz edeceğine inandığınız adımları atmanız için uygun enerjiler altındasınız. Yapabildiğiniz en iyi şeyi yapın ve akışta kalmaya devam edin lütfen...Eylül ayında daha rahat kararlar alabilirsiniz...Sevgi dolu bir bayram geçirmeniz dileği ile, iyi bayramlar…