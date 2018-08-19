"Bayramda dolunay var" (Haftalık burç yorumları - 20-26 Ağustos 2018 haftası)

23 Ağustos’ta, temel enerji kaynağımız Güneş, Başak Takım Yıldızına geçiyor…Başak burcu döneminde doğanlar, aklın ve zekanın sembolü olan Merkür’ün yönetimindedirler. Son derece akıllı, çalışkan, sorumluluk sahibi ve dürüsttürler. Normalden fazla düşünüp, hayatta her konuyu yönetmeye çalışırlar. Oysa ki bazı durumlar bizim kontrolümüzün çok dışında yaşanır ve yönetebilmek neredeyse imkansızdır. Başakların çalışkan ve hırslı ruhları bu gerçeği kolay kolay kabul edemez. Çok titiz, derli toplu ve düzenlidirler. Kişisel yaşam alanlarına düşkün olduklarından, herkese içlerini rahatça açamazlar.

Bu hafta 26 Ağustos Pazar günü, saat 15:00’te Dolunay dediğimiz Ay ve Güneş zıtlığı meydana gelecek. 03° Balık Burcunda gerçekleşecek bu Dolunayda, Balık, Başak, Yay ve İkizler burcundakiler başrolde olacaklar. Dolunaylar önemli kapanışları, farkındalıkları işaret eder. Her burç için temel konuların neler olabileceğini aşağıda yazdım…

Sağlık, huzur, sevgi ve mutluluk dolu harika bir Bayram geçirmenizi dilerim. Herkese İyi Bayramlar…