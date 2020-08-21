Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar

Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu paylaştı. Tatari, fotoğrafına "Elimi karnına koyanda bebek kıpır kıpır kıpırdar" notunu düştü.

21.08.2020 - 10:38

Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar - 1
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi ile ekranlarda Duygu karakteriyle boy gösteren Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar - 2
31 yaşındaki oyuncu, 2017'de New York'ta evlendiği Edip Tepeli ile çekildiği fotoğrafını "Etim etine değende, elimi karnına koyanda bebek kıpır kıpır kıpırdar" notuyla yayınladı.
Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar - 3
Kız çocuk bekleyen oyuncu çift, doğum için gün sayıyor.. İşta Tatari'nin hamilelik paylaşımları...
Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar - 4
Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar - 5
Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar - 6

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