Belçim Bilgin Hollywood filminde

Yolun başında bir oyuncuyken yaptığı evlilikle magazinin gündemine oturdu. Yılmaz Erdoğan’la hayatını birleştirdikten sonra herkesin gözü önünde bir hayat yaşamaya başladı ama bir yanda da arka arkaya başarılı yapımlarda rol aldı. Yaklaşık iki yıl önce oğlu Rodin’i alarak Londra’ya yerleşti. Herkes iki ülkeye yayılmış bir evliliğin sürüp süremeyeceğini konuşurken o yoluna devam etti. Ve şimdi sevenlerinin karşısına bir Hollywood projesiyle çıktı. Belçim Bilgin’in Ben Kingsley ve Theo James’le başrolleri paylaştığı Komplo isimli filmi bu hafta vizyonda.