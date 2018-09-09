Belçim Bilgin Hollywood filminde
Belçim Bilgin’in Ben Kingsley ve Theo James’le başrolleri paylaştığı Komplo isimli filmle Hollywood’a açıldı. Oğluyla Londra'da yaşayan Bilgin, Yılmaz Erdoğan'la evliliği hakkında, "İlişkimizin yeni bir temposu oldu. Ama bağımız bundan etkilenmedi" dedi.
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Yolun başında bir oyuncuyken yaptığı evlilikle magazinin gündemine oturdu. Yılmaz Erdoğan’la hayatını birleştirdikten sonra herkesin gözü önünde bir hayat yaşamaya başladı ama bir yanda da arka arkaya başarılı yapımlarda rol aldı. Yaklaşık iki yıl önce oğlu Rodin’i alarak Londra’ya yerleşti. Herkes iki ülkeye yayılmış bir evliliğin sürüp süremeyeceğini konuşurken o yoluna devam etti. Ve şimdi sevenlerinin karşısına bir Hollywood projesiyle çıktı. Belçim Bilgin’in Ben Kingsley ve Theo James’le başrolleri paylaştığı Komplo isimli filmi bu hafta vizyonda.
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Bilgin, Hürriyet’ten Hakan Gence’ye verdiği röportajda bu filme nasıl seçildiğini şöyle anlattı:
“Uzun zamandır çalıştığım bir ajansım var Fransa’da. Oradaki menajerlik şirketim aracılığıyla geldi. Uzun süren görüşmelerin sonunda birlikte çalışmaya karar verdik.
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Bilgin, Hollywood ile Türkiye şartlarını şöyle kıyasladı:
“Kalitedeki farklılıkları belirleme açısından bütçeler diyebilirim. Ve hayal ettikleri her hikâyeyi istedikleri gibi anlatabilme özgürlüğü... Bu da onların hikâyelerini çok daha evrensel yapıyor.”
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Ünlü oyuncu, Komplo adlı filmini şu ifadelerle anlattı:
“Komplo 2000’li yılların Birleşmiş Milletler’inin karıştığı en büyük yolsuzluk skandalını anlatıyor. Film, Michael Soussan’ın biyografisinin bir uyarlaması. Benim karakterim ‘Nashim’, Iraklı bir çevirmen. Güçlü, direnci ve davasına inancı sayesinde kendini koruyup zorluklarla mücadele etme gücü bulan bir kadın.”
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Filmde Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kürtçe konuşan Bilgin, “Fransızca, Kürtçe ve İngilizce biliyordum. İngilizceyi ilk kez perdede konuştum. Ama Arapçayı bilmiyordum. Onun için çok çalışmam gerekti” dedi.
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Tüm dünyadan kadınların hayran olduğu Theo James’le başrol oynayan Bilgin, “Theo, çok yakışıklı! Üstelik ruhu da çok centilmen. O centilmenlik bulutu içinde güzel bir insan ve bir partner” ifadesini kullandı.
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Ünlü oyuncu, diğer rol arkadaşı Oscar ödüllü Ben Kingsley için ise şunları söyledi:
“İlk andan setin son gününe kadar bir ustanın sanatını icra edişini izledim. Hiç karakterini yargılamadan sete adım attığı an itibariyle, ‘Pasha’ karakteri olarak her sahnesinde hepimizi şaşırttı. Başından sonuna kadar rolünden çıkmadan, filmin en taşıyıcı karakterlerinden biri olarak bu işi üst seviyeye çıkardı.”
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“Londra’da oğlum ve dadımızla başrolün Rodin olduğu bir hayatımız var. Tam zamanlı annelik yapmanın yanında workshop’lara katılıyorum. Londra büyük bir metropol ama herkese gerekli saygı ve gerekli kabul edişi gösteren bir şehir. Biz de onun avantajlarını yaşıyoruz” diyen Bilgin, Yılmaz Erdoğan’la evliliğini kast ederek, “İlişkimizin yeni bir temposu oldu. Ama bağımız bundan etkilenmedi” dedi.