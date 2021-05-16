Bella Hadid boynunda puşiyle Filistin eyleminde

Dört yıl önce katıldığı bir Filistin eyleminden fotoğrafını da paylaşan Hadid, ”Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu bir din meselesi değil. Bu birilerinin diğerine nefret kusması değil. Bu İsrail’in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı” ifadesini kullandı.