Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid çocukken yaşadığı travmaları ve ilerideki etkilerini itiraf etti.

Haberler 30.01.2022 - 16:42

Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum - 1

, moda markası Victoria's Secret'ın VS Voices adlı podcast programında Amanda de Cadenet'in sorularını yanıtladı. Kendisiyle aynı mesleği yapan Gigi ve Anwar'ın kardeşi Bella Hadid çocukken yaşadığı sıkıntıları anlattı ve ailenin utanç kaynağı gibi hissettiğini, o dönem düşüncelerine önem verilmediğini söyledi.

Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum - 2

Hadid zamanla başkalarını memnun etmeye odaklanan birine dönüştüğünü, cinsel, fiziksel veya duygusal sınırlar koymayı bıraktığını söyledi.

Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum - 3

25 yaşındaki model "İlişkilerde ya da ailede sürekli düşüncelerimin kendilerininkinden daha az önemli olduğunu söyleyen erkeklerin çevresinde büyüdüm" dedi.

Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum - 4

Çocukken yaşadıklarının büyüdüğünde de kendisini ciddi biçimde etkilediğini söyleyen Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim" diye konuştu.

Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum - 5

Hadid kendisini istismar eden kişilere sürekli olarak geri döndüğünü ve bir noktadan sonra sahip olduğu tüm enerjiyi işine verir hale geldiğini söyledi.

Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum - 6

Günde 14 saate yakın çalıştığını söyleyen model, iş dışında vaktinin kalmaması nedeniyle doğum günü, düğün gibi birçok kutlamayı kaçırdığını ifade etti.

Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum - 7

Geçen yıl sarsıcı  bir düşüş yaşadıktan sonra hayatından değişiklik yapmaya karar verdiğini söyleyen Hadid, sosyal medyadan uzak durup meditasyon yaparak kendisini topladığını belirtti. Model uyguladığı yöntemler klişe olsa da işe yaradığını dile getirdi. 

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