Bella Hadid ile Miquela kamera karşısında (Sanal mankene 125 milyon dolar)

Dünyaca ünlü model Bella Hadid sanal mankenle birlikte kamera karşısına geçerek bir reklam filminde rol aldı. Sosyal medyada 1.5 milyon takipçisi bulunan sanal manken Miquela değeri 125 milyon dolar olarak belirtiliyor.

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20.05.2019 - 11:42

ABD'li Bella Hadid, yüzü olduğu Calvin Klein markası için sıradışı bir reklamda oynadı.







Hadid'in bu reklamının diğerlerinden ayrı kılan, sanal meslektaşı Miquela Sousa ile kamera karşısına geçmesiydi. Bu görüntüler moda dünyasına damga vurdu.







Zira dijital modellik her geçen gün modanın en güçlü oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Miquela'nın tanıttığı tasarımlar şirketine milyonlar kazandırıyor.







Öyle ki Miquela'nın değeri 125 milyon dolarla ifade ediliyor. Bunun yanında Bella Hadid'in yıllık kazancı 8.5 milyon dolar.







Miquela Brezilya ve İspanya olmak üzere iki kimlikli, ABD'de ikamet eden 19 yaşında bir model olarak tasarlandı.







ABD merkezli teknoloji şirketi Brud tarafından tasarlanan sanal model 3 yılda 1.5 milyon takipçiye ulaştı.







Birçok şirket sanal model geliştirmeye ve dünyaca ünlü markalarla çalışmaya devam ediyor.