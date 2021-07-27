Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında

Bella Hadid, yeni birlikteliğe yelken açtığı sevgilisi Marc Kalman ile sokakta samimi bir şekilde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

27.07.2021 - 11:38

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında - 1
ABD’li süper model Bella Hadid, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sosyal medyadan duyurduğu sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında romantik anlar yaşadı.


Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında - 2
Kaldırımda oturup şakalaşan ikili, neşeli halleri ve spor tarzlarıyla dikkat çekti.


Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında - 3

Sevgililer daha sonra öğle yemeği için bir restorana gitti. 

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında - 4

Hadid, kendilerini görüntülediğini fark ettiği gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.

İşte diğer kareler...

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında - 5
Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında - 6
Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında - 7
Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında - 8

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