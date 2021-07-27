Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman New York sokaklarında

Bella Hadid, yeni birlikteliğe yelken açtığı sevgilisi Marc Kalman ile sokakta samimi bir şekilde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A) ABD’li süper model Bella Hadid, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sosyal medyadan duyurduğu sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında romantik anlar yaşadı. Kaldırımda oturup şakalaşan ikili, neşeli halleri ve spor tarzlarıyla dikkat çekti. Sevgililer daha sonra öğle yemeği için bir restorana gitti. Hadid, kendilerini görüntülediğini fark ettiği gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.\nİşte diğer kareler...