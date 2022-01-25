Bella Hadid: Kendimi kontrol edemediğimi fark ettikten sonra alkolü bıraktım

Hadid geçen pafta The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Hadid "acı verici" zihinsel sağlık sorunları yaşadığını itiraf etti. Victoria's Secret modeli zihinsel olarak çok tuhaf bir noktada olduğunu ve özellikle paparazilerin kendisini beklediği endişesiyle evden çıkmanın bile onun için çok zor olduğunu itiraf etti.



