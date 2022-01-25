Bella Hadid: Kendimi kontrol edemediğimi fark ettikten sonra alkolü bıraktım

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, kendini kontrol edemediğini hissettiği için 6 ay önce içki içmeyi bıraktığını söyledi.

Haberler 25.01.2022 - 09:27

Bella Hadid: Kendimi kontrol edemediğimi fark ettikten sonra alkolü bıraktım - 1

Son yılların en popüler modellerinden biri olan , InStyle'a verdiği röpartoajda İçme konusunda payıma düşeni yaptım. Alkolü severdim ve öyle bir noktaya geldi ki ben bile kendimi kontrol edemeyeceğimi hissettiğim geceleri iptal etmeye başladım" dedi. 

Bella Hadid: Kendimi kontrol edemediğimi fark ettikten sonra alkolü bıraktım - 2

25 yaşındaki model doktorunun alkolün beyni üstündeki etkilerini göstermesinden sonra içki içmenin çok daha zor hale geldiğini belirtti.

Bella Hadid: Kendimi kontrol edemediğimi fark ettikten sonra alkolü bıraktım - 3

Hadid  artık içmeye gerek duymadığını ve bir süre hiç alkol tüketmemeyi planladığını söyledi.

Bella Hadid: Kendimi kontrol edemediğimi fark ettikten sonra alkolü bıraktım - 4

Bella Hadid "İhtiyacını hissetmiyorum çünkü sabahın üçünde korkunç bir endişeyle uyandığımda bunun beni nasıl etkileyeceğini biliyorum" diye konuştu. 

Bella Hadid: Kendimi kontrol edemediğimi fark ettikten sonra alkolü bıraktım - 5

Hadid geçen pafta The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Hadid "acı verici" zihinsel sağlık sorunları yaşadığını itiraf etti. Victoria's Secret modeli zihinsel olarak çok tuhaf bir noktada olduğunu ve özellikle paparazilerin kendisini beklediği endişesiyle evden çıkmanın bile onun için çok zor olduğunu itiraf etti. 

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