Bella Hadid ve The Weeknd’in romantik akşam yemeği
ntv.com.tr
Bir süredir barıştıkları konuşulan Filistin asıllı model Bella Hadid ve Kanadalı Rapçi The Weeknd, Paris’te romantik bir şekilde akşam yemeği yerken görüntülendi. Daha önce bir buçuk yıllık bir ilişki yaşayıp Kasım 2016’da ayrılan çift, yeniden birlikte olduklarını resmi olarak duyurdu.
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Bu yıl düzenlenen Coachella Festivali ve 76. Cannes Film Festivali’nde samimi bir şekilde görüntülenen eski sevgililer model Bella Hadid ve rapçi The Weeknd (Abel Tesfaye) yeniden birlikte olduklarını doğruladı.
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Fransa’nın başkenti Paris’te romantik bir akşam yemeği yiyen çift, daha sonra kentin sokaklarında dolaştı.
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Diğer taraftan 28 yaşındaki müzisyenin 21 yaşındaki modele vermek için elinde taşıdığı güller de gözden kaçmadı.
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Hadid ve ünlü rapçi bir buçuk yıllık ilişkilerini, işlerinin yoğunluğundan dolayı Kasım 20162da sonlandırmıştı.
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5The Weeknd daha sonra ABD’li şarkıcı Selena Gomez ile bir ilişkiye başlamış, ancak bu ilişki Ekim 2017’de sonlanmıştı.
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Hadid ise The Weeknd ile ayrılığının ardından adı Kanadalı şarkıcı Drake ile anılmış, ancak iki taraf da bunu hiçbir zaman doğrulamamıştı.
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