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Bella Hadid’den Bulgari gecesine kırmızı damga

ntv.com.tr

Süper model Bella Hadid, İtalya’nın Roma kentinde yapılan Bulgari XX etkinliğine derin dekolteli kırmızı elbisesiyle damga vurdu.

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    Ünlü süper model Bella Hadid, İtalya’nın Roma kentinde yapılan Bulgari XX etkinliğine katıldı. 22 yaşındaki model, kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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    Derin dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda gülerek poz veren Hadid, etkinlikten birkaç saat önce, efsanevi modacı Karl Lagerfedl’in ölüm haberiyle ilgili duygularını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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    Hadid, 85 yaşında Paris’te hayatını kaybeden Chanel’in kreatif direktörünün ardından “Seni bir daha göremeyeceğimi düşününce ağlamamı durduramıyorum. Umarım daha iyi bir yerdesindir” mesajını yazmıştı.

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    Hadid, kırmızı halıda başka modellerle de yan yana poz verdi. İşte Hadid’in Bulgari gecesinden kareleri...

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    Amerikalı model Anna Cleveland ile.
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    Oyuncu Emilia Schule ile.
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    Naomi Campbell'in genç sevgilisi, şarkıcı Liam Payne ile.
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    Müzisyen Matteo Bocelli ile.
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