Bella Hadid’den Bulgari gecesine kırmızı damga
ntv.com.tr
Süper model Bella Hadid, İtalya’nın Roma kentinde yapılan Bulgari XX etkinliğine derin dekolteli kırmızı elbisesiyle damga vurdu.
-
1
Ünlü süper model Bella Hadid, İtalya’nın Roma kentinde yapılan Bulgari XX etkinliğine katıldı. 22 yaşındaki model, kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
-
2Derin dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda gülerek poz veren Hadid, etkinlikten birkaç saat önce, efsanevi modacı Karl Lagerfedl’in ölüm haberiyle ilgili duygularını sosyal medyadan paylaşmıştı.
-
3
Hadid, 85 yaşında Paris’te hayatını kaybeden Chanel’in kreatif direktörünün ardından “Seni bir daha göremeyeceğimi düşününce ağlamamı durduramıyorum. Umarım daha iyi bir yerdesindir” mesajını yazmıştı.
-
4
Hadid, kırmızı halıda başka modellerle de yan yana poz verdi. İşte Hadid’in Bulgari gecesinden kareleri...
-
5Amerikalı model Anna Cleveland ile.
-
6Oyuncu Emilia Schule ile.
-
7Naomi Campbell'in genç sevgilisi, şarkıcı Liam Payne ile.
-
8Müzisyen Matteo Bocelli ile.