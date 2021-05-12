Bella Hadid'in ardından Gigi Hadid: Görmezden gelemezsiniz!

Hadid, "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT& kadın haklarına destek verip yozlaşmış& gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Bella Hadid ise, "Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir" sözlerini dile getirmişti.









