Bella Thorne ile Tana Mongeau ayrıldı

Daha önce biseksüel olduğunu açıklamasıyla gündem olan dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne, sevgilisi Tana Mongeau ile ayrıldıklarını duyurdu.
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Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne, Los Angeles'ta düzenlenen City Gala Oscars Summit ödül törenine katıldı. Thorne'un gecede yalnız olması dikkat çekti.
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Ünlü oyuncunun aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Tana Mongeau ile ilişkilerini noktaladıkları belirtildi.
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Ayrılık haberini sosyal medyadan duyuran Thorne, "Tana ve ben artık birlikte değiliz. Lütfen soru sormayın. Sizleri seviyoruz" mesajını yazdı.
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20 yaşındaki YouTube yıldızıysa sosyal medyadan ünlü oyuncuyla gerginlik yaşamadığını belirterek, "Onu sonsuza dek seveceğim. Hayatımı değiştirdi. Konuşmak istemiyorum. Üzgünüm" dedi.
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Geçtiğimiz yıllarda Snapchat'te genç bir kadınla öpüşürken çektiği fotoğrafları paylaşan Bella Thorne, Twitter'da bir takipçisinin 'Biseksüel misin' sorusunu 'Evet' olarak cevaplamıştı.
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21 yaşındaki ünlü yıldız, başrolünü üstlendiği Midninght Sun filmindeki Katie karakteriyle Şöhret Ödülü'ne layık görülmüştü.