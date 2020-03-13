Ben Affleck ile Ana de Armas birlikte (Bir set aşkı daha gerçek oldu)

Gerçek hayata taşınan set aşklarına bir yenisi daha eklendi. Deep Water filminin başrol oyuncuları Ben Affleck (47) ve Ana de Armas (31) Kosta Rika'da objektiflere takıldı.

13.03.2020 - 10:36

Psikolojik gerilim filmi Deep Water'da evli bir çiftin canlandıran Ben Affleck (Vic Van Allen) ile Ana de Armas'ın (Melinda Van Allen) set aşkı gerçek oldu.
Filmin çekimleri bittikten sonra Ana de Armas'ın memleketi Küba'da görüntülenen ikili bu hafta da Costa Rica'da objektiflere takıldı.

Sahilde romantik bir yürüyüş yaparken görüntülenen çiftin rahat tavırları ilişkilerini gizle gereği duymadıklarını gösterdi.

İkilinin yakınlığına şahit olan komşuları “Kuşkusuz ki onlar bir çift. Öpüşüyorlar, sarılıyorlar ve sürekli el eleler. Birbirlerine hayran şekilde bakıyorlar ve birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Her ikisi de çok mutlu ve keyifli görünüyor" şeklinde konuştu.

Entertainment Tonight’a konuşan başka bir kaynak ise “Plajdaki evlerini dinlenmek için kullanıyorlar. Hava aşırı derecede sıcak bu yüzden günü evde geçirip, her akşam üstü gün batımında kumsalda yürüyorlar ve çok mutlu görünüyorlar" dedi.

Ben Affleck'in Jennifer Garder ile evliliğinden 3 çocuğu var. Ana de Armas'ın İspanyol oyuncu Marc Clotet ile evliliği ise 2 yıl sürdü.


DEEP WATER'IN KONUSU

Deep Water, mutsuz bir evlilğe sahip bir çiftin hayatına odaklanıyor. Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarında sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

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