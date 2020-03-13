Ben Affleck ile Ana de Armas birlikte (Bir set aşkı daha gerçek oldu)

Ben Affleck'in Jennifer Garder ile evliliğinden 3 çocuğu var. Ana de Armas'ın İspanyol oyuncu Marc Clotet ile evliliği ise 2 yıl sürdü.



DEEP WATER'IN KONUSU



Deep Water, mutsuz bir evlilğe sahip bir çiftin hayatına odaklanıyor. Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarında sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.



