Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor

Nişanlanıp ayrıldıktan 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, önceki evliliklerinde olan çocuklarını da bir araya getirip büyük bir aile olmayı başardı. Ben Affleck, hafta sonunu hem kendisinin hem de Lopez'in çocuklarıyla bir arada geçirdi.

12.07.2021 - 11:43

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 1
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başladıkları ilişkilerinde hızlı yol alıyor. Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.
Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 2
Ben Affleck, hafta sonunda hem kendi çocukları hem de Jennifer Lopez’in çocuklarıyla birlikte zaman geçirdi.
Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 3

Ünlü oyuncu, eski eşi Jennifer Garner’dan olan oğlu Samuel ve kızı Seraphina’nın yanı sıra Lopez’in 13 yaşındaki ikizlerinden Emme (mavi-yeşil saçlı) ile dışarıda görüntülendi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 4

Hem çocukların hem de ünlü aktörün ellerinde içecek ve atıştırmalık paketleri olduğu görüldü.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 5

Universal City Walk adlı eğlence merkezinden çıkarken objektiflere yansıyan Affleck ve çocuklarının yanında, bakıcı ya da güvenlik görevlisi olduğu düşünülen bir kadının da yer alması dikkat çekti.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 6

Fotoğraflarda Jennifer Lopez ve Lopez’in ikiz çocuklarından diğeri, Max’in yer almadığı görüldü.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 7

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 8

İKİZLERİ OLDU


Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 9

Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor - 10

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrıldı.

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