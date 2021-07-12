Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor

12.07.2021 - 11:43
Ünlü oyuncu, eski eşi Jennifer Garner’dan olan oğlu Samuel ve kızı Seraphina’nın yanı sıra Lopez’in 13 yaşındaki ikizlerinden Emme (mavi-yeşil saçlı) ile dışarıda görüntülendi.
Hem çocukların hem de ünlü aktörün ellerinde içecek ve atıştırmalık paketleri olduğu görüldü.
Universal City Walk adlı eğlence merkezinden çıkarken objektiflere yansıyan Affleck ve çocuklarının yanında, bakıcı ya da güvenlik görevlisi olduğu düşünülen bir kadının da yer alması dikkat çekti.
Fotoğraflarda Jennifer Lopez ve Lopez’in ikiz çocuklarından diğeri, Max’in yer almadığı görüldü.
ÜÇ ÇOCUK BABASI
Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.
İKİZLERİ OLDU
Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı.
Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.
FİLM SETİNDE TANIŞTILAR
Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrıldı.