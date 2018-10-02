Ben Affleck rehabilitasyonda vücut geliştirdi
ntv.com.tr
Alkol bağımlılığı tedavisi gören oyuncu Ben Affleck, rehabilitasyon esnasında spor yaptı ve bir ayda vücudunu gözle görülür şekilde geliştirdi.
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Oscar’lı oyuncu Ben Affleck, alkol bağımlılığı tedavisiyle birlikte spor yapmasının meyvesini topladı.
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Bir aydan uzun bir süredir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 46 yaşındaki aktör, dün Los Angeles’ta görüntülendi.
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Dar bir tişört giyen Affleck’in özellikle omuz ve kol kaslarında belirgin bir şişkinlik dikkat çekti.
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Affleck’in rehabilitasyon sonrası vücudu gözle görülür şekilde daha kaslı olarak objektiflere yansıdı.
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Üç çocuğu Affleck, Pazar günü eski eşi Jennifer Garner ve çocuklarıyla pazar gezintisinde görüntülenmişti.
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Bir aydan uzun süredir alkol tedavisi gören Affleck’i rehabilitasyon merkezine götüren kişi, eski eşi Jennifer Garner olmuştu.
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Rehabilitasyon merkezine yatmadan önce Playboy modeli Shauna Sexton ile görüntülenen Affleck, aşırı alkollü haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Jennifer Garner, bu görüntülerin ardından ünlü aktörü ziyaret ederek kendisini tedavi için ikna etmeye çalışmıştı.