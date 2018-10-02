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Ben Affleck rehabilitasyonda vücut geliştirdi

ntv.com.tr

Alkol bağımlılığı tedavisi gören oyuncu Ben Affleck, rehabilitasyon esnasında spor yaptı ve bir ayda vücudunu gözle görülür şekilde geliştirdi.

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    Oscar’lı oyuncu Ben Affleck, alkol bağımlılığı tedavisiyle birlikte spor yapmasının meyvesini topladı.

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    Bir aydan uzun bir süredir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 46 yaşındaki aktör, dün Los Angeles’ta görüntülendi.

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    Dar bir tişört giyen Affleck’in özellikle omuz ve kol kaslarında belirgin bir şişkinlik dikkat çekti.

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    Affleck’in rehabilitasyon sonrası vücudu gözle görülür şekilde daha kaslı olarak objektiflere yansıdı.

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    Üç çocuğu Affleck, Pazar günü eski eşi Jennifer Garner ve çocuklarıyla pazar gezintisinde görüntülenmişti.

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    Bir aydan uzun süredir alkol tedavisi gören Affleck’i rehabilitasyon merkezine götüren kişi, eski eşi Jennifer Garner olmuştu.

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    Rehabilitasyon merkezine yatmadan önce Playboy modeli Shauna Sexton ile görüntülenen Affleck, aşırı alkollü haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

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    Jennifer Garner, bu görüntülerin ardından ünlü aktörü ziyaret ederek kendisini tedavi için ikna etmeye çalışmıştı.

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