Ben Affleck ve Ana de Armas eleştirileri dikkate aldı

Affleck ve meslektaşı olan sevgilisi önceki gün ünlü donut dükkanı Sidecar'da görüntülendi.

Maske takan çift, sırada beklerken telefondan birbirlerine bir şeyler gösterdi.

Ancak Ben Affleck ve Ana de Armas'ın eldiven takmamaları yine eleştiri konusu oldu.