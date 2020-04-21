Ben Affleck ve Ana de Armas eleştirileri dikkate aldı
Film setindeki aşkları gerçeğe dönen ve corona virüs salgını boyuncu birlikte görüntülendikleri için pandemi aşıkları olarak anılan Ben Affleck (47) ile Ana de Armas (31) eleştiriler sonrası maske önlemi aldı. Ancak ünlü çiftin bu kez de eldiven kullanmaması dikkat çekti.
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21.04.2020 - 13:18
Psikolojik gerilim filmi Deep Water'da evli bir çiftin canlandıran Ben Affleck ile Ana de Armas'ın (Melinda Van Allen) sette başlayan aşkları dolu dizgin devam ediyor.
Filmin çekimlerinin ardından Ana de Armas'ın memleketi Küba daha sonra da Costa Rica'da objektiflere takılınca aşkları resmiyet kazanan ünlü çift, pandemi süresince önlem almadan dışarı çıkmalarıyla gündeme geldi.
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklarda maskesiz ve eldivensiz yürüyüş yapmalarıyla konuşulan çift eleştirileri dikkate aldı.
Affleck ve meslektaşı olan sevgilisi önceki gün ünlü donut dükkanı Sidecar'da görüntülendi.
Maske takan çift, sırada beklerken telefondan birbirlerine bir şeyler gösterdi.
Ancak Ben Affleck ve Ana de Armas'ın eldiven takmamaları yine eleştiri konusu oldu.
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