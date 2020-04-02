Ben Affleck yeni sevgilisi için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

Affleck, ocak ayında verdiği bir röportajda, beş yıl sonra kendini nerede gördüğüyle ilgili soruya, “Beş yıl sonra Ben Affleck ayık ve mutlu olacak. Haftada bir gün üç çocuğunu görecek ve üç ya da dört film yapacak” diye yanıt vermişti.

Affleck, şubat ayında verdiği bir röportajda da “Hayatımın en büyük pişmanlığı bu boşanma” demişti.