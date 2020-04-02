Ben Affleck yeni sevgilisi için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

ntv.com.tr 02.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 08:03
Ünlü oyuncu Ben Affleck, kız arkadaşıyla Ana de Armas ile ilişkisini evlilik yolunda ilerletiyor. 47 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, üç çocuğunu yeni sevgilisiyle tanıştırmaya hazırlamak için eski eşi Jennifer Garner ile işbirliği yapıyor.
Affleck, haftalar önce başlayan yeni ilişkisinden şimdiye kadar çocukları Violet (14), Seraphina (11) ve Samuel (8) adlarındaki üç çocuğuna bahsetmemişti.
Affleck, Mayıs 2018'den bu yana Cali Group başkanı John Miller ile ilişkisi olan Kübalı oyuncu Ana de Armas (31) ile yaklaşık iki yıl önce gittiği rehabilitasyon merkezinde tanışmıştı.
Psikolojik gerilim filmi Deep Water'da evli bir çifti canlandıran Ben Affleck (Vic Van Allen) ile Ana de Armas (Melinda Van Allen) film sonrası sevgili olmuştu.
Alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi gören Affleck, oyuncu Jennifer Garner’dan boşandıktan sonra Playboy modeli Shauna Sexton ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.
Affleck, ocak ayında verdiği bir röportajda, beş yıl sonra kendini nerede gördüğüyle ilgili soruya, “Beş yıl sonra Ben Affleck ayık ve mutlu olacak. Haftada bir gün üç çocuğunu görecek ve üç ya da dört film yapacak” diye yanıt vermişti.
Affleck, şubat ayında verdiği bir röportajda da “Hayatımın en büyük pişmanlığı bu boşanma” demişti.
Garner ile 2005 ile 2018 yılları arasında evli kalan Affleck, rehabilitasyon altındayken de boşanma aşamasında olduğu Garner’ın desteğini almıştı.