Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğün değeri 105 milyon TL

Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı pembe elmaslı yüzüğün zannedilenden çok daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Yüzüğün fiyatının 12 milyon dolar civarında (Yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.

05.08.2021 - 11:41

Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğün değeri 105 milyon TL - 1
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yıllar sonra yeniden alevlenen ilişkilerine resmiyet kazandırdı.


Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğün değeri 105 milyon TL - 2
Yıldız ikilinin yeniden barışmasıyla geçmişteki fotoğrafları ve hediyeleri yeniden gündeme geldi.


Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğün değeri 105 milyon TL - 3
Bunlardan biri Affleck'in Kasım 2002'de Lopez'e nişanlanma teklifi yaparken kullandığı 6,1 karalık pembe renkli Harry Winston nişan yüzüğüydü.


Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğün değeri 105 milyon TL - 4
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Affleck'in o dönem 1,2 milyon dolara (Yaklaşık 11 milyon TL) aldığı söylenen yüzüğün şu anki değerinin 12 milyon dolar civarında (yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.


Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğün değeri 105 milyon TL - 5
Lopez'in eski halkla ilişkiler sorumlusu yaptığı açıklamada 52 yaşındaki şarkıcının Affleck'le eski nişanından kalma mücevheri hala sakladığını açıklamıştı.

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