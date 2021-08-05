Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğün değeri 105 milyon TL

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Affleck'in o dönem 1,2 milyon dolara (Yaklaşık 11 milyon TL) aldığı söylenen yüzüğün şu anki değerinin 12 milyon dolar civarında (yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.





