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Bengü ile Selim Selimoğlu evlendi

Bengü, nişanlısı Selim Selimoğlu'yla nikah masasına oturdu.

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    Bengü, 1.5 senedir birlikte olduğu Selim Selimoğlu'yla bu akşam evlendi.
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    Ünlü çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi.
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    Selimoğlu, öğle saatlerinde Bengü'yü davul ve zurnayla Acarkent'teki evinden almaya gitti.
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    Şarkıcı, babasının elini öpüp, sarıldığı sırada duygusal anlar yaşadı.
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    Bengü bir ara balkona çıkarak çalan türkülerde oynadı. Daha sonra ise çift, evin bahçesinde davul ve zurna eşliğinde karşılıklı oynadı.
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    Düğüne saatler kala şarkıcı Instagram'dan sekiz tane fotoğraf paylaşarak, "Gelini almaya geldiler" notunu düştü.
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    Ünlü çifti düğününde Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Serdar Ortaç - Chloe Loughnan, Ziynet Sali, Çağla Şıkel, Murat Yıldırım - İmane Elbani, Kenan Doğulu - Beren Saat, Esra Erol - Ali Özbir gibi dostları yalnız bırakmadı.
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