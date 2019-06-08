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Benim Tatlı Yalanım’ın Şevket Babası Ahmet Saraçoğlu: Seyirci yardımseverliği yeniden hatırlayacak

Star’da 13 Haziran Perşembe ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ve başrollerini; Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım’ın Şevket Babası Ahmet Saraçoğlu, "‘İzleyici unutulmaya yüz tutmuş ahilik geleneğini ve yardımsever esnaflığı Şevket Baba ile yeniden hatırlayacak’ dedi.

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    Üç çocuğuna hem ana hem de baba olan Şevket karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu ‘Herkesin ailece izleyebileceği sıcacık, samimi ve tatlı bir hikaye anlatıyoruz’ ifadelerini kullandı.


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    13 Haziran’da izleyici ile buluşmak için gün sayan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Suna (Aslı Bekiroğlu), Rafet (Sadi Celil Cengiz) ve Saniye (Aslı İnandık)’nin fedakar babası Şevket, aile yadigarı kahvehaneyi işletmektedir.


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    Babacan yapısı nedeniyle o sadece çocuklarının değil mahallelinin de babasıdır. Ahmet Saraçoğlu, canlandırdığı Şevket Baba’nın kadirşinaz, hakkaniyetli ve yalandan nefret eden bir adam olduğunu söyledi.


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    Saraçoğlu, ‘İzleyici unutulmaya yüz tutmuş ahilik geleneğini ve yardımsever esnaflığı Şevket Baba ile yeniden hatırlayacak’ dedi.


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    Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, O3 Medya imzalı, senaryosunu Deniz Dargı ve Murat Taşkent’in kaleme aldığı Benim Tatlı Yalanım, dizisi sıcacık hikayesi ile kalbinizi fethedecek.
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