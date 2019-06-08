Benim Tatlı Yalanım’ın Şevket Babası Ahmet Saraçoğlu: Seyirci yardımseverliği yeniden hatırlayacak

1 Üç çocuğuna hem ana hem de baba olan Şevket karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu ‘Herkesin ailece izleyebileceği sıcacık, samimi ve tatlı bir hikaye anlatıyoruz’ ifadelerini kullandı.







2 13 Haziran’da izleyici ile buluşmak için gün sayan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Suna (Aslı Bekiroğlu), Rafet (Sadi Celil Cengiz) ve Saniye (Aslı İnandık)’nin fedakar babası Şevket, aile yadigarı kahvehaneyi işletmektedir.







3 Babacan yapısı nedeniyle o sadece çocuklarının değil mahallelinin de babasıdır. Ahmet Saraçoğlu, canlandırdığı Şevket Baba’nın kadirşinaz, hakkaniyetli ve yalandan nefret eden bir adam olduğunu söyledi.







4 Saraçoğlu, ‘İzleyici unutulmaya yüz tutmuş ahilik geleneğini ve yardımsever esnaflığı Şevket Baba ile yeniden hatırlayacak’ dedi.





